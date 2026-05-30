CPR, Rali de Lisboa, Pedro Almeida: “Desde o primeiro quilómetro senti muita confiança”

Pedro Almeida e António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) conquistaram a vitória no Rali de Lisboa, segunda da carreira do piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, numa prova em asfalto onde a dupla nunca cedeu o comando desde as primeiras especiais.

A confiança no carro foi total desde o momento em que se sentou ao volante nos testes de pré-evento, e isso traduziu-se numa velocidade natural e consistente ao longo de todo o fim de semana. Mesmo com a pressão constante de Rúben Rodrigues, o piloto manteve a cabeça fria e a execução perfeita, somando ainda dois pontos na Power Stage para reforçar um resultado já de si muito positivo.

Com esta vitória, Almeida olha para o campeonato com renovada ambição — mas sem perder a humildade perante uma competição que se adivinha longa e muito disputada até ao final.

“Tivemos um rali muito positivo. Logo desde o início entrámos fortes, na segunda classificativa passámos para a liderança e mantivemo-la até ao fim. Não há segredos: todo o trabalho tem sido feito. Desde o primeiro quilómetro do teste senti muita confiança no carro e a velocidade foi natural.”

Sobre a evolução da afinação ao longo da prova, o piloto foi claro: “Experimentei o carro como eles tinham preparado e logo de início aquilo estava bem. Fomos fazendo algumas alterações, fui gostando de algumas coisas e adaptámos — mas a verdade é que o carro é tão bom que em qualquer configuração é rápido.”

Questionado sobre as ambições no campeonato, Almeida não hesitou: “Eu já entrei para ganhar o campeonato. Temos de ser humildes — vimos aqui o Rúben com um andamento incrível, está de parabéns. Mas vamos continuar a lutar. Agora é preparar muito bem a Madeira e tentar entrar forte outra vez.”