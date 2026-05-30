CPR, Rali de Lisboa: Pedro Almeida conquista primeira vitória pela Toyota

Na terceira jornada da temporada 2026 e na primeira prova em asfalto, Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) conquistam a vitória no Rali de Lisboa. A dupla da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal teve de dar tudo para conseguir este primeiro triunfo do ano, num rali pautado pelo equilíbrio.

A PEC 10, Sintra | Almargem do Bispo, serviu de Power Stage deste rali e nesta especial, o triunfo foi para Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2), com a dupla José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) a ficar apenas a 0,4 segundos da referência. Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2) fizeram o terceiro tempo à frente de Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) que ficou a 1,5 segundos do melhor tempo, o que lhe confirmava o triunfo na prova da capital.

No entanto, com Rodrigues a não pontuar nesta prova, os três pontos da Power Stage foram para José Pedro Fontes, com Hugo Lopes a conseguir dois pontos e Pedro Almeida ganhou mais um ponto. Seguiam-se Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) e Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Hyundai i20 N Rally2) a fazerem o mesmo tempo.

Rafael Rêgo / Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2) fizeram o sétimo tempo, à frente de João Barros / Jorge Henriques (Škoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) e Paulo Neto / Carlos Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2).

Nas contas da geral, Pedro Almeida e António Costa venceram o rali, com Rúben Rodrigues em segundo e José Pedro Fontes em terceiro. Tendo em conta que Rodrigues não pontua nesta prova, Fontes fica com os pontos do segundo lugar e Ricardo Teodósio (em quarto da geral) ficou com os pontos correspondentes ao terceiro posto. Gonçalo Henriques ficou com o quinto lugar da geral, à frente de Armindo Araújo, Rafael Rêgo, Diogo Marujo, João Barros e Rui Madeira / Mário Castro (Hyundai i20 N Rally2).

Nas 2RM e na Peugeot Rally Cup Portugal, triunfo inquestionável de João Rodrigues / Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4). O triunfo estava praticamente confirmado, mas os segundos classificados, Iago Gabeiras / Ian Quintana Fernández (Peugeot 208 Rally4), ficaram parados perto do fim do úlitmo troço. Esse azar promoveu Danny Carreira / Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) ao segundo posto da geral, com Pedro Gastão / Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4) a completarem o pódio. Nas contas da Power Stage, Rafael Cardeira / Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4) venceram, à frente de João Rodrigues e Hélder Miranda / Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4).

No FPAK Junior Team, triundo de Leandro Costa / Liliana Costa (Peugeot 208 Rally6), à frente de Guilherme Nunes / Rodrigo Assunção (Peugeot 208 Rally6) e Gustavo Silva / José Janela (Peugeot 208 Rally6).

Foi um excelente rali, muito bem disputado e com muitas lutas. Pedro Almeida começou logo na PEC2 a comandar o rali, numa luta intensa com Rúben Rodrigues e Gonçalo Henriques. Henriques ficou fora da luta a meio desta manhã, mas os dois homens da frente deram espetáculo até ao fim. Excelente vitória de Almeida, grande rali de Rodrigues que continuam a ser protagonistas desta temporada. Destaque também para José Pedro Fontes, que operou uma recuperação fantástica ao longo deste segundo dia, agora mais à vontade com o carro. Depois de uma sexta para esquecer, com uma afinação falhada, primeiro pódio pela Lancia, carregado de emoção, pela morte do sogro. Fora do pódio, mas com os pontos do terceiro lugar, Ricardo Teodósio, que se começa a entender melhor com o seu carro. Henriques teve azar e merecia mais que o quinto lugar, em mais uma prova onde demonstrou andamento para se bater com os melhores. Armindo Araújo sai da capital desanimado, numa prova onde nada correu bem. Rafael Rêgo e Diogo Marujo rubricaram boas exibições, com Rêgo a mostrar muito potencial nas últimas especiais do rali, claramente com mais confiança. João Barros e Rui Madeira terminaram no top, dois nomes incontornáveis dos ralis que ainda fazem vibrar os fãs. Destaque também para o azar de Hugo Lopes, que mostrou na Power Stage que pode e deve andar com os melhores… tem de afastar o gato preto que o persegue.

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Foto: Zoom Motorsport