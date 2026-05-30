CPR, Rali de Lisboa, PEC9: Luta a dois até ao fim. 2,6 seg. separam primeiro de segundo, Henriques fora da luta

Não se esperava que fosse de outra forma. Num rali decidido à décima, a decisão vai acontecer nos últimos metros. Na PEC9, Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) confirmaram o bom momento e tiraram 3 segundos à margem de Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2). Assim, a Power Stage irá decidir o vencedor do rali, com uma diferença que é agora 2,6 segundos entre líder e segundo classificado.

Rodrigues meteu a faca nos dentes na PEC9 Alenquer 2. Atacou, venceu, mas por pouco, como tem sido habitual neste rali. José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) ficaram a 0,3 segundos do melhor tempo, com a dupla da Lancia num registo claramente ascendente e com uma subida significativa na geral.

Quem também se destacou foi Rafael Rêgo / Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2), com a sua vontade de “dar gás” a revelar-se proveitosa. O terceiro tempo, a 1,9 segundos da referência, é um bom resultado para o jovem piloto que procura confiança e regularidade.

Pedro Almeida foi apenas quarto, a 3 segundos de Rodrigues, complicando as contas do triunfo. Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) foi quinto, a 4 seg. do melhor registo. Seguiram-se Ricardo Sousa / Luís Marques (Škoda Fabia RS Rally2), Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) – a 10,7 segundos de Rodrigues – João Barros / Jorge Henriques (Škoda Fabia RS Rally2), Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia RS Rally2) e Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2).

Quem perdeu muito tempo foi Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Hyundai i20 N Rally2). 23,2 segundos motivados por um pião que ditaram o trambolhão na classificação e o adeus às contas da vitória e do pódio, que parecia garantido.

Nas contas da geral, muitas mudanças. Pedro Almeida lidera, mas tem agora 2,6 segundos de vantagem, seguido de Rúben Rodrigues. Ricardo Teodósio está agora no terceiro lugar, e terá de se defender de Fontes, que está apenas a 2 segundo do primeiro pódio com a Lancia. Gonçalo Henriques caiu para quinto, à frente de Armindo Araújo. Rêgo, Marujo, Barros e Madeira completam o top 10.

Nas 2RM, o vencedor está encontrado, a não ser que algo de muito surpreendente aconteça. João Rodrigues / Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) voltaram a vencer, agora com 3,8 segundos de vantagem para Iago Gabeiras / Ian Quintana Fernández (Peugeot 208 Rally4) e 9,4 segundos para Pedro Gastão / Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4), com Danny Carreira / Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) já a mais de 12 segundos da referência.

Nas contas da geral, Rodrigues tem 41,6 segundos de vantagem para Gabeiras que, por sua vez, tem 14 segundos de vantagem sobre Carreira, que também tem o pódio praticamente assegurado, pois Gastão está a 26,5 do terceiro posto. Pedro Silva / Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4 HF) estão em quinto com boa margem para Rafael Cardeira / Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4), seguindo-se Hélder Miranda / Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4), numa categoria que parece praticamente definida na sua totalidade.

No que diz respeito ao FPAK Junior Team, Leandro Costa / Liliana Costa (Peugeot 208 Rally6) venceram três das quatro especiais feitas até agora, com Guilherme Nunes / Rodrigo Assunção (Peugeot 208 Rally6) a vencerem a primeira do dia. Assim, na geral, Costa lidera com 52,4 segundos sobre Nunes, com Gustavo Silva / José Janela (Peugeot 208 Rally6) e José Coelho Lima / Frederico Gonçalves (Peugeot 208 Rally6) já a mais de um minuto.

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Foto: Zoom Motorsport