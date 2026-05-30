CPR, Rali de Lisboa, PEC8: Rúben Rodrigues responde e aproxima-se de Pedro Almeida

Estamos a assistir a um ótimo rali, com boas lutas e com o top 3 a mostrar um nível competitivo excelente. Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) foram os vencedores da PEC 8, segunda passagem pelo troço de Vila Franca de Xira (7,43 km) e as contas no topo da geral mantém-se estáveis, mas ainda em aberto.

Com o tempo de 3:57.7, Rodrigues foi o mais rápido do troço, apenas 0,2 segundos mais veloz que Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Hyundai i20 N Rally2). Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) foram os terceiros mais rápidos, perdendo 1,3 segundos para a referência, com José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) em quarto, hoje bem mais competitivo do que ontem. Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) também parece mais confortável com a sua máquina e fez o mesmo tempo que Fontes, 1,9 segundos mais lentos que Rodrigues e à frente de Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2), em sexto.

Quem está a ter um mau rali é Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), com o sétimo tempo desta PEC. Completamente fora de ritmo, não tem conseguido estancar a hemorragia de segundos e perdeu 6,2 segundos neste troço, o que o fez cair na classificação.

Seguiram-se Rafael Rêgo / Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2), João Barros / Jorge Henriques (Škoda Fabia RS Rally2) e Henrique Moniz / Jorge Diniz (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nas contas da geral, Pedro Almeida segue na liderança, agora com 5,6 segundos de vantagem para Rúben Rodrigues, com Gonçalo Henriques a 7,7 segundos do primeiro lugar e 2,1 segundos da vice liderança. Ricardo Teodósio subiu um lugar e é agora quarto, à frente de Armindo Araújo, que está a apenas 0,6 segundos de recuperar a posição. Fontes é sexto, a 5,1 segundo do top 5. Rêgo, Marujo, João Barros / Jorge Henriques (Škoda Fabia RS Rally2) e Rui Madeira / Mário Castro (Hyundai i20 N Rally2) completam o top 10.

Nas 2RM, João Rodrigues / Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) retomaram o trilho das vitórias, levando a melhor por 0,2 seg. sobre Pedro Gastão / Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4), com Danny Carreira / Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) a 0,7 seg. e Iago Gabeiras / Ian Quintana Fernández (Peugeot 208 Rally4) a 1,1 seg.

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Foto: Zoom Motorsport