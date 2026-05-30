CPR, Rali de Lisboa, PEC7: Ricardo Teodósio mostra-se e vence o troço

Numa prestação de altos e baixos, Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) conseguiram o melhor momento do rali até agora. A dupla do carro #24 venceu a PEC 7, segunda passagem por Sobral de Monte Agraço (8,04 km). Nas contas da geral, Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) conseguiram afastar-se um pouco dos segundosclassificados.

Com o tempo de 3:33.1, Teodósio foi 0,1 segundo mais rápido que Pedro Almeida, na melhor prestação do piloto algarvio neste rali. Já ontem Teodósio tinha-se dado bem com este troço e hoje capitalizou da melhor forma. Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Hyundai i20 N Rally2) não ficaram muito longe e demoraram apenas mais 1,1 segundo que a referência. Com o quarto tempo, Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2), que perdeu 1,6 segundos para Teodósio e Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2) fecharam o top 5, a 2 segundos do topo .

José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) fizeram o sexto tempo, já a 4,4 segundos da referência. Seguiram-se Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia RS Rally2), com um bom tempo neste troço, ao nível de Fontes e de Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), que fez apenas o oitavo tempo. João Barros / Jorge Henriques (Škoda Fabia RS Rally2), Rafael Rêgo / Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2) completaram o top 10.

Nas contas da geral, Pedro Almeida segue líder, com 6,9 segundos de vantagem para Rodrigues e 8,8 segundos para Henriques. Armindo Araújo, em quarto, está já a 18,9 segundos do topo e 10,1 segundos do pódio. Teodósio, em quinto, aumentou a margem para Fontes, que se mantém na sexta posição, à frente de Rêgo, Marujo, Barros e Rui Madeira / Mário Castro (Hyundai i20 N Rally2).

Nas 2RM, Iago Gabeiras / Ian Quintana Fernández (Peugeot 208 Rally4) venceram e interromperam a série vitoriosa de João Rodrigues / Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4), talvez já a gerir o andamento, dada a larga vantagem que tem. Danny Carreira / Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) rubricaram o terceiro tempo, à frente de Pedro Silva / Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4 HF) e Anton Korzun / Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4).

Tempos Online AQUI

Foto: Zoom Motorsport