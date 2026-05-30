CPR, Rali de Lisboa, PEC6: Rúben Rodrigues vence e sobe a segundo

Depois de um primeiro dia de rali marcado pelo equilíbrio, a segunda jornada do Rally de Lisboa começa com a mesma tendência e com o trio da frente numa batalha animada e boa de seguir. Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) foi o mais rápido na segunda passagem pelo troço Tapada de Mafra (16,27 km). Mas, mais uma vez, a diferença para o segundo classificado foi inferior a 1 segundo.

Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) líder da prova, não deixou fugir o líder do campeonato e a diferença de tempo fixou-se nos 0,6 segundos entre Rodrigues e Almeida. E, como aconteceu quase sempre ontem, Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Hyundai i20 N Rally2) terminou relativamente perto e mantém-se ainda na luta pelo pódio e até pela vitória.

Quem deu uma resposta melhor foi José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale). Se ontem não acertaram com a afinação do Lancia Ypsilon, hoje parecem ter encontrado um compromisso mais agradável e ficaram com o terceiro tempo, a 4,6 seg. da referência. A fechar o top5 Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2).

Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) foi apenas sexto, seguido de Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2), João Barros / Jorge Henriques (Škoda Fabia RS Rally2), Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia RS Rally2) e Rafael Rêgo / Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2).

Nas contas da geral, Almeida continua líder, mas agora em segundo lugar surge Rúben Rodrigues a 5,4 segundos, que ganhou a posição a Gonçalo Henriques, que é agora terceiro a 7,8 segundos da referência. Armindo Araújo está já a 14,2 segundos do topo e 6,4 do pódio. Teodósio mantém o quinto posto, mas a pressão de Fontes cresce e a diferença entre ambos é agora de apenas 1,3 segundos. Rafel Rêgo segue em sétimo, já longe do sexto e com uma boa margem para Diogo Marujo, em oitavo, que conseguiu ganhar uma boa almofada para Rui Madeira, com João Barros em 10º.

Nas duas rodas motrizes, o domínio de João Rodrigues / Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) mantém-se. Venceram o troço e ganharam 10,7 segundos a Pedro Gastão / Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4). em terceiro lugar, Danny Carreira / Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4), com o mesmo tempo de Pedro Gastão e Iago Gabeiras / Ian Quintana Fernández (Peugeot 208 Rally4) começaram mal o dia e foram apenas quartos, a 15,4 segundos da referência.

Na geral, João Rodrigues tem uma mão já bem firme no troféu das 2RM e da Peugeot Rally Cup, com 38,9 segundos de vantagem para Gabeiras, com Carreira em terceiro, a piscar o olho ao segundo posto. Pedro Gastão é quarto, a 57,2 segundos e Pedro Silva / Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4 HF) completam o top 5.

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