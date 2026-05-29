CPR, Rali de Lisboa, PEC3: duo da frente separado por 0,4s

Troço curto e equilibrado, o de Vila Franca de Xira, com 7,43 km. Ruben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) foram os mais rápidos, 0.2s na frente de Pedro Almeida-António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) com Gonçalo Henriques-Gonçalo Cunha (Hyundai I20 Rally2) outros 0.2s mais atrás.

Quarto posto para Armindo Araújo-Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) a 1.4s da frente, seguindo-se Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 N Rally2) a 1.8s. Acima dos dois segundos ficaram José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) logo seguido de Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroen C3 Rally2).

Na geral, somente uma troca, a ascensão de Rúben Rodrigues ao quarto posto por troca com Ricardo Teodósio. Lá na frente, Pedro Almeida tem agora 0.4s de avanço para Gonçalo Henriques, com Armindo Araújo a 3.2s. Segue-se Rúben Rodrigues a 5.5s da frente, sexto posto para Ricardo Teodósio a 6.7s, Hugo Lopes é sexto 0.9s mais atrás, e depois surge Fontes a 9,3s do líder.

Rafael Rêgo-Nuno Mota Ribeiro (Toyota Gr Yaris Rally2) fizeram um bom troço, cederam 4.7s para a frente, mas deram um pulo de três posições, para o oitavo lugar, por troca com Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) que tiveram uma especial menos boa e caíram duas posições, para trás de Rego, Ricardo Sousa-Luís Marques (Skoda Fabia RS Rally2) e Rui Madeira-Mário Castro (Hyundai I20 N Rally2).

Diogo Marujo é agora 11º na frente de João Barros-Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2), que rodam 11.9s mais atrás. Henrique Moniz-Jorge Diniz (Skoda Fabia Rally2 Evo) são 13º na frente de Paulo Neto-Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally2), seguem-se Guilherme Meireles-Pedro Alves (Skoda Fabia Rally2 Evo) e os líderes das 2RM, João Rodrigues-Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally 4).

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Foto: Zoom Motorsport