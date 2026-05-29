CPR, Rali de Lisboa, PEC2: Pedro Almeida líder, Gonçalo Henriques a 0.2s

Pedro Almeida-António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) venceram a primeira passagem por Sobral de Monte Agraço, bateram Gonçalo Henriques-Gonçalo Cunha (Hyundai I20 Rally2) por 0.2s e são os novos líderes do Rally de Lisboa, já que Armindo Araújo-Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) foram apenas quintos neste troço e cederam 2.4s, caindo duas posições para o terceiro lugar.

Terceiro tempo neste troço para Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroën C3 Rally2) neste troço, subindo com isso para o quarto posto da geral, na frente de Ruben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) que foi sexto nesta especial, a 2.6s de Almeida.

Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 N Rally2) foram quartos na especial e subiram uma posição, para o sexto lugar.

José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) foram sétimos a 4.4s da frente, e caíram três posições, para o sétimo lugar, a 7.3s de Pedro Almeida.

Devermos ter uma grande luta na frente, com três equipas separadas por 2.0s, e o top 7 a caber 7.3seg.

Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) voltaram a fazer uma boa especial e foram oitavos, 0.7s na frente de Rafael Rêgo-Nuno Mota Ribeiro (Toyota Gr Yaris Rally2). Marujo manteve a oitava posição, agora a 3.4s de Fontes, seguindo-se na geral, Ricardo Sousa-Luís Marques (Skoda Fabia RS Rally2), que subiram uma posição, para a frente de Rui Madeira-Mário Castro (Hyundai I20 N Rally2). Do oitavo ao 12º lugar, cinco equipas estão separadas por 7.6s

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Foto: Zoom Motorsport