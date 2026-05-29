CPR, Rali de Lisboa, PEC1: Armindo Araújo começa na frente
Armindo Araújo-Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) foram os mais rápidos na especial de abertura do Rally de Lisboa, os 16,27 Km da Tapada de Mafra. Bateram Pedro Almeida-António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) e Gonçalo Henriques-Gonçalo Cunha (Hyundai I20 Rally2), que empataram, por 0.4s, com José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) a 3.3s da frente.
Ruben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) que não pontuam nesta prova, foram quintos, 0.2s atrás de Fontes, seguindo-se Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroen C3 Rally2) a mais 0.1s e Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 N Rally2) a mais 1.5s.
Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram oitavos, 1.2s atrás de Hugo Lopes, e na frente de Rui Madeira-Mário Castro (Hyundai I20 N Rally2), a mais 0.4s.
Seguiram-se Ricardo Sousa-Luís Marques (Skoda Fabia RS Rally2), Rafael Rêgo-Nuno Mota Ribeiro (Toyota Gr Yaris Rally2), na frente de João Barros-Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2), Paulo Neto-Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally2), Henrique Moniz-Jorge Diniz (Skoda Fabia Rally2 Evo), Guilherme Meireles-Pedro Alves (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Paulo Caldeira-Ricardo Faria (Skoda Fabia Rally2 Evo).
Três pilotos destacaram-se neste troço, Armindo Araújo, Pedro Almeida e Gonçalo Henriques. José Pedro Fontes, Rúben Rodrigues e Ricardo Teodósio, Hugo Lopes estiveram abaixo do esperado, mais logo saberemos porquê. Diogo Marujo esteve bem, fazer um tempo na frente de Rui Madeira é interessante, pois mais atrás também ficaram Ricardo Sousa (1º troço de sempre com um Rally2) Rafael Rêgo tem que terminar a prova com risco zero. João Barros pode fazer mais, e Guilherme Meireles deve ter tido algum contratempo.
André Cabeças-José Martins (Citroën C3 Rally2) parou no troço.
Nas 2RM João Rodrigues / Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) foi a referência com o tempo de 9:51.4, seguido de muito perto por Iago Gabeiras / Ian Quintana Fernández (Peugeot 208 Rally4) que demorou apenas mais 0,6 segundos e a dupla Danny Carreira / Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) ficou a 2,3 segundos, o top 3 igual na Peugeot Rally Cup Portugal. O resto da concorrência ficou muito longe. Rafael Cardeira / Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4) ficou pouco mais de 19 segundos do melhor registo.
Pedro Câmara / João Câmara (Peugeot 208 Rally4) pararam no troço, com a informação que o carro terá capotado, com um dos favoritos a ficar pelo caminho logo no primeiro troço, tendo capotado.
Nas contas do FPAK Junior Team, Mário Matias / Carlos Silva (Peugeot 208 Rally6) foram os mais rápidos, seguidos de Francisco Fontes / Nuno Rodrigues da Silva (Lancia Ypsilon Rally6) e Leandro Costa / Liliana Costa (Peugeot 208 Rally6).
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