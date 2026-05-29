CPR, Rali de Lisboa, PEC 4: Pedro Almeida cimenta liderança

A PEC4, primeira passagem por Alenquer (15,35 km), poderá muito bem ser o começo de uma história com final feliz para a dupla Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2). Os homens da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal venceram o troço, o segundo triunfo do dia e conseguiram consolidar a sua vantagem na geral.

Com o tempo de 7:34.1, a dupla do GR Yaris Rallly2 foi a mais rápida, mas as distâncias voltaram a ser curtas. Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) foram os segundos mais rápidos, a apenas 0,7 segundos da referência, seguidos de Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) a já 4,3 segundos e Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Hyundai i20 N Rally2) a 5,8. Henriques perdeu tempo neste troço e viu Almeida escapar na geral. A fechar o top 5 nesta PEC, José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), a 7,1 seg. do melhor registo.

Seguiram-se Rafael Rêgo / Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2), que começa a ganhar confiança e a subir o ritmo, Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2), que perdeu muito tempo mas segurou o quinto posto da geral, Ricardo Sousa / Luís Marques (Škoda Fabia RS Rally2), Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia RS Rally2) e Rui Madeira / Mário Castro (Hyundai i20 N Rally2).

Nas contas da geral, Pedro Almeida lidera com 6,2 segundos de vantagem para Rodrigues, com Henriques em terceiro a 6,2 seg. também. Armindo está a 7,5 e perdeu uma posição, com Teodósio a manter o quinto posto já 15,8 segundos do topo. Em sexto, recuperando uma posição face à PEC anterior, José Pedro Fontes, a 0,6 segundos de Teodósio, com Rêgo em sétimo, pressionado por Ricardo Sousa, em oitavo e a 1,5 segundos do jovem da Toyota. Diogo Marujo é nono da geral, à frente de Rui Madeira, a 2,4 segundos do jovem piloto.

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Foto: Zoom Motorsport