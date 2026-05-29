CPR, Rali de Lisboa: luta ao rubro no 1º dia, 4.7s separam Pedro Almeida de Gonçalo Henriques

Gonçalo Henriques-Gonçalo Cunha (Hyundai i20 Rally2) venceram a Super Especial de Mafra, superando Ruben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) por 1,3s, e Armindo Araújo-Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) e Pedro Almeida-António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) por 1,5s. Isto significa que o primeiro dia do Rali de Lisboa termina com Pedro Almeida na frente, com uma vantagem de 4,7s sobre Gonçalo Henriques. É uma luta que se mantém muito interessante, com Ruben Rodrigues não muito longe — está a 6,0s — e a demonstrar que, mesmo no asfalto e em provas que não conhece tão bem, consegue competir pelos lugares da frente.

Armindo Araújo está em quarto, a 7,5s da frente, e não conseguiu materializar a boa entrada que teve na prova. O piloto da TRF não cometeu erros; o tempo que perdeu deveu-se a puro andamento. Pedro Almeida revelou-nos que está a dar o máximo possível neste momento com o carro, e Gonçalo Henriques admitiu também que está muito próximo dos limites. Pelo que, como se percebe, todos estão a dar o seu melhor, e os números espelham na perfeição o que foi este dia de rali.

Portanto, o rali vai resolver-se entre os quatro da frente — em condições normais —, e dos quatro, Armindo Araújo é quem se mostra menos satisfeito com o dia.

Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroën C3 Rally2) está em quinto e já cedeu 16,4s, confessou que precisa de perceber onde está a perder tempo, e que só o conseguirá após analisar a telemetria.

José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) estão em sexto, já a 20,0s da frente, e o piloto não está nada satisfeito com a afinação escolhida para o carro, que não lhe confere confiança.

Depois do que lhe sucedeu em Amarante, onde rodou pouco, Rafael Rêgo-Nuno Mota Ribeiro (Toyota GR Yaris Rally2) quer acima de tudo terminar a prova, acumular quilómetros. Mesmo nesse registo, não está muito longe, o que significa que, quando acumular experiência, poderá posicionar-se bem mais à frente do que está agora.

Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo) é outro bom exemplo de um jovem em quem se nota claramente uma evolução, andando melhor e com mais confiança. Está a fazer uma boa prova, e o melhor elogio é que consegue estar na frente de Rui Madeira-Mário Castro (Hyundai i20 Rally2). O piloto alega falta de ritmo, mas também teve problemas com a válvula pop-off, o que significa que, em condições normais, estaria um pouco mais à frente.

João Barros-Jorge Henriques (Skoda Fabia RS Rally2) encerra o top 10 e confessou sentir muito a falta de ritmo. Claramente, amanhã já o veremos a melhorar o seu andamento.

Henrique Moniz-Jorge Diniz (Skoda Fabia Rally2 Evo) está em 11.º, e confessou que a prova não lhe está a correr bem. Além disso, está a encontrar a estrada muito suja devido aos cortes, o que, aliado à sua falta de experiência, lhe tem complicado a vida.

Paulo Neto-Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally2) estão em 12.º. O piloto está basicamente a desfrutar da sua prova, enquanto Guilherme Meireles-Pedro Alves (Skoda Fabia Rally2 Evo) estão a ter uma prova muito difícil, pois o piloto não conseguiu encontrar confiança para “atacar” mais os troços, e a distância para a frente foi-se acumulando. André Cabeças-José Martins (Citroën C3 Rally2) tiveram um problema logo no primeiro troço e abandonaram.

Azarados estiveram também Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2). Eram sextos a 7.6s da frente quando danificaram um braço de suspensão do i20, numa situação tão bizarra que o piloto julgava… que era um furo. Abandonaram antes da quarta especial, devem voltar amanhã.

João Rodrigues-Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) estão a fazer uma grande prova, liderando as 2RM e a Peugeot Rally Cup Portugal com 19,5s de avanço sobre Iago Gabeiras-Ian Quintana (Peugeot 208 Rally4). O piloto da “casa” tem margem para aumentar o ritmo, pois conhece este rali de “olhos fechados”. Seja como for, o espanhol é um osso duro de roer, e o piloto de Mafra não pode baixar a guarda. Danny Carreira-Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) estão em terceiro, 6,9s mais atrás, portanto na luta pelo segundo lugar. No Challenge Clio Rally5, Miguel Carvalho (Renault Clio Rally5) lidera com 14,1s de avanço sobre Luís Caetano, em carro igual. Nos Promo, Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4) lideram com 58,2s de avanço sobre Nelson Trindade e R. Graça (Skoda Fabia N5).

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