CPR, Rali de Lisboa, Armindo Araújo: “Temos de perceber bem o que se está a passar”

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) viveram um Rali de Lisboa para esquecer, terminando no sexto lugar numa prova em que o ritmo nunca correspondeu às expectativas da dupla, apesar de uma entrada encorajante na primeira especial.

O fim de semana começou de forma prometedora, mas a partir da segunda classificativa a equipa perdeu rendimento de forma inexplicável. Apesar de o piloto se sentir razoavelmente bem com o carro, os tempos não acompanhavam as sensações — uma situação frustrante que Araújo admite ainda não conseguir explicar por completo. Os testes de pré-evento e o shakedown tinham corrido bem, o que torna a quebra de desempenho ainda mais difícil de digerir. Ainda assim, o veterano lembra que é apenas a terceira prova de um campeonato longo, com muito ainda por decidir.

Fora da sua própria prestação, Araújo olha para o panorama geral do CPR 2026 com satisfação, reconhecendo que a temporada está a revelar novos valores e a proporcionar lutas de grande qualidade.

“Não foi o rali que queríamos. Entrámos bem — a primeira especial correu bem — mas a partir daí foi sempre em queda, nunca conseguimos acompanhar o ritmo dos primeiros. Algo se passou. Sentíamo-nos mais ou menos bem com o carro, mas os tempos não saíam. Temos de perceber bem o que se está a passar.”

Sobre a incapacidade de identificar o problema, o piloto foi honesto: “Não conseguimos ainda identificar o que está a acontecer. Os testes correram bem, o shakedown correu bem, o primeiro troço correu bem — e a partir daí tivemos uma queda de performance que temos de entender.”

Ainda assim, Araújo recusa entrar em pânico e mantém a perspetiva: “De qualquer forma, continuamos a ter um campeonato bom. Tem havido muita diversidade e tudo indica que vai ser assim até ao fim do ano.”

Questionado sobre as exibições dos rivais, o piloto mostrou-se genuinamente satisfeito com o nível do campeonato: “Já sabíamos do potencial deles. Estavam à espera das condições certas, apareceram essas condições e eles conseguiram sobressair. Era isto que esperávamos para o nosso campeonato nacional.”