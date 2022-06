CPR, Rali de Castelo Branco: vem aí o asfalto raiano | AutoSport

Depois de terminada a fase de terra do CPR, agora é a vez do asfalto, e o Rali de Castelo Branco volta a ser a primeira prova no ‘novo’ piso. O Campeonato tem líder destacado, Armindo Araújo, mas no asfalto as lutas na frente devem ser um pouco diferentes do que foram até aqui.

O Campeonato de Portugal de Ralis teve no Rali de Portugal o seu quarto vencedor distinto noutras tantas provas. Depois de Armindo Araújo ter entrado a vencer em Fafe, Ricardo Moura triunfou nos Açores, Miguel Correia estreou-se a vencer na sua carreira no Terras d’Aboboreira e no Rali de Portugal foi a vez de Ricardo Teodósio acabar com a malapata que o perseguia.

Agora vêm aí os pisos de asfalto com os ralis de Castelo Branco, Madeira, Rali da Água – CIM Alto Tâmega e Rali Vidreiro – Centro de Portugal.

É bem provável a que se assista a uma pequena troca de protagonistas, e a mais evidente é José Pedro Fontes, que é habitual ser bem mais competitivo no asfalto do que na terra, e no pólo oposto, Miguel Correia ainda não é tão rápido no asfalto face aos seus adversários principais, como já é na terra, onde já ganhou e tem lutado pelos pódios.

Nesse particular será interessante perceber como estará no Rali de Castelo Branco a correlação de forças no asfalto, sendo que este ano o rali é totalmente novo em termos de estradas, pelo que o que se aprendeu nos últimos anos, pode mudar muito, e isso os concorrentes vão começar a perceber com os reconhecimentos.

Depois de uma vitória e três segundos lugares, Armindo Araújo será sempre favorito a vencer, até porque ganhou o ano passado esta prova.

O desafio de Miguel Correia é fazer melhor no asfalto que tem feito nos últimos tempos com 5º e 6º lugares. Vamos ver o que consegue fazer.

José Pedro Fontes venceu o Alto Tâmega o ano passado, foi segundo na Madeira, portanto será sempre muito competitivo, Bruno Magalhães fez o contrário, venceu na Madeira e foi 2º em Chaves, pelo que tem tudo para conseguir fazer o que ainda não fez este ano, vencer.

Ricardo Teodósio conseguiu finalmente libertar-se dos azares que o perseguiam e agora no asfalto estará entre os favoritos, e para o provar, basta recordar que foi ele a vencer a última prova de asfalto que se realizou no CPR. Contudo, o carro é diferente, o algarvio conhece-o menos nesse tipo de piso, mas se ‘acertar’ com as afinações, andará na luta.

Pedro Almeida disputou o ano passado o Rali Vidreiro de R5, mas este ano será a primeira vez no asfalto com o Skoda, pelo que poderá inicialmente andar à procura do melhor caminho.

Mas é candidato ao top 5.

A ligação de Pedro Meireles ao novo carro tem vindo a melhorar, pelo que o piloto do Hyundai i20 N Rally2 também deve andar bem em Castelo Branco, sendo também ele candidato ao top 5.

Nas duas rodas motrizes, Ernesto Cunha lidera destacado do campeonato, depois do abandono de Ricardo Sousa no Rali de Portugal, sendo entre eles que se deve reativar a luta pela primazia na prova. Neste momento ainda não são conhecidos os inscritos, pelo que há sempre a possibilidade de algum bom piloto se intrometa nessa luta.

A prova conta ainda para o Campeonato de Portugal de Ralis GT e Clássicos. Nos GT é a primeira prova do ano, de seis que estão calendarizadas. Esperam-se os habituais Porsche.

Os Clássicos já realizaram duas provas de terra, em Vieira do Minho e Mortágua, com os triunfos divididos entre Luís Mota e José Merceano. Os Júniores também marcaram presença.

Nova estrutura

O Rali de Castelo Branco vai para a estrada de 10 a 12 de junho e o percurso tem muitas novidades. A principal é o percurso que, em 2022, é totalmente novo. Não há um único quilómetro que tenha sido utilizado no passado. Até aqui, uma das particularidades da prova tinha a ver com a sujidade do asfalto, pelo que a qualificação era muito importante. Vamos ver se com o percurso novo isso ainda sucede ou foram encontrados troços menos propícios a cortes, e consequentemente a sujidade na estrada.

Além disso, depois de uma interrupção de dois anos, a Escuderia Castelo Branco recupera a super-especial noturna ‘Reconquista’ que leva a prova ao coração da capital da Beira Baixa e que terá transmissão online, e ainda três ecrãs gigantes espalhados pelo percurso para que os muitos adeptos possam acompanhar todas as incidências.

O Rali de Castelo Branco terá um novo diretor, Nuno Almeida Santos, sendo que a ECB vai apostar em mais e melhor comunicação com a criação de um canal na rede social Telegram para que os subscritores possam receber informações úteis sobre o desenrolar da prova. Paralelamente, a Escuderia Castelo Branco também criou uma parceria com a rede social Waze para disponibilizar informação útil, como cortes de estrada, locais de estacionamento, zonas espetáculo e alertas e recomendações da GNR e PSP.

FPAK Júnior Team

A prova albicastrense fica ainda marcada pelo arranque da nova iniciativa, a FPAK Júnior Team, com a federação a apoiar novos valores no desporto automóvel. O projeto, desenhado pela FPAK e com o seu suporte financeiro, inclui a entrega de seis KIA Picanto a seis equipas, que preparam, assistem e recrutam o piloto até 23 anos (LER MAIS AQUI).

O campeonato ainda está muito em aberto, só agora se chegou a meio.

HORÁRIO

Sábado, 11 de junho

Service A – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC1 Fratel – Vila Velha de Ródão 1 8.75 km 10:26

PEC2 Santo André das Tojeiras 1 9.95 km 11:39

PEC3 Fratel – Vila Velha de Ródão 2 8.75 km 12:37

Service B – Castelo Branco – 15 Min 15:08

PEC4 Sarzedas 1 9.12 km 16:11

PEC5 Santo André das Tojeiras 2 9.95 km 16:49

PEC6 Sarzedas 2 9.12 km 17:37

Service C – Castelo Branco – 30 Min 20:15

PEC7 Super Especial Reconquista A 2.50 km 21:03

PEC8 Super Especial Reconquista B 2.50 km 21:18

Service D – Castelo Branco – 45 Min 21:38

Domingo, 12 de junho

Service E – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC9 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 1 11.70 km 10:11

PEC10 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 9.15 km 10:59

PEC11 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 2 11.70 km 12:07

PEC12 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 2 9.15 km 12:55