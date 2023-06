CPR: Rali de Castelo Branco vai clarificar ou baralhar ainda mais a luta pelo título? | AutoSport

O Rali de Castelo Branco marca o arranque da fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis, e apesar do ‘Campeão’ da Terra ser Miguel Correia, e bem destacado, o que vale mesmo são as posições no fim do ano, e até que essas se definam, muita água vai passar debaixo das pontes.

E esta fase de asfalto tem tudo para ser muito interessante, pois apesar de haver 54 pontos de distância entre Miguel Correia e Kris Meeke, não se pode deixar de fora das contas o irlandês do Team Hyundai Portugal porque todos conhecem a sua rapidez e experiência, o que significa que deverá ser um grande ‘joker’ na luta pelo título. Com um máximo de 28 pontos em cada um dos quatro ralis, estão 112 pontos em jogo, e mesmo partindo do princípio que dificilmente algum piloto os consegue todos, a verdade é que este é um cenário perfeito para a emoção e incerteza que deveremos ter até ao fim do ano no CPR.

Em teoria, os pilotos mais rápidos no asfalto são precisamente os que estão mais atrás na classificação, e isso significa que podemos chegar à Marinha Grande com um conjunto grande de possibilidades matemáticas, embora isso seja algo que há que esperar para ver.

Do que não restam dúvidas é que Miguel Correia tem uma boa vantagem, não esquecendo que tem até aqui quatro resultados e já só pode contar com mais três.

Isso significa que tem margem para arriscar, e com isso ficar o mais acima nas classificações que lhe for possível, tornando cada vez mais difícil a tarefa dos adversários. Se tiver algum azar ou contratempo mecânico, perde essa margem.

Rodando 20 pontos mais atrás, Ricardo Teodósio tem a ‘vantagem’ de poder somar todos os pontos que conseguir nas quatro provas que faltam, mas por outro lado ficou sem margem de manobra, pois ‘já deitou’ um resultado fora com o abandono no Rali de Portugal.

José Pedro Fontes é terceiro a 30 pontos da frente e também ele tem quatro resultados e terá de deitar um fora. Se fosse neste momento, deitaria 10 pontos, e se fizer, como se espera, resultados acima do que fez na fase de terra, estará também bem posicionado para a luta que se avizinha.

Já Armindo Araújo perdeu dois resultados, com o acidente de Fafe e a ausência no Algarve, pelo que não tem margem para gerir, tem que atacar e obter os melhores resultados possíveis, e ainda esperar que quem está mais à frente… fique mais atrás. São muitos ‘ses’, mas de modo nenhum, demasiado difíceis de suceder e Castelo Branco já irá dar uma imagem bastante boa do que esperar daqui para a frente.

Por fim, Kris Meeke, que tem muito para recuperar. Tem que fazer um campeonato perfeito daqui para a frente, mas tinha que ter feito um bom resultado no Rali de Portugal, o que não conseguiu, fazendo exatamente o contrário: desistiu. Portanto, vamos ver que Kris Meeke teremos daqui para a frente. Sendo certo que será favorito em todas as provas, pensar que pode ser perfeito até ao fim, é possível, mas com alguma dose de menor probabilidade…

Pedro Almeida é quinto, com menos dois pontos que Armindo Araújo, mas já percebemos que não tem andamento para lutar muito à frente ainda que se possa intrometer entre os que lutam pelo título.

O mesmo se pode dizer de Bernardo Sousa e Pedro Meireles, que têm capacidade de lutar perto da frente, podendo nesse contexto ajudar a baralhar as contas na frente.

O recente Rally de Lisboa mostrou que tanto Armindo como José Pedro Fontes deverão estar um passo à frente da concorrência, protagonizada por Miguel Correia e Ricardo Teodósio. E ainda há Kris Meeke, Bernardo Sousa (Citroen C3 Rally2) e Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2), que não estiveram na prova lisboeta, e que são candidatos aos lugares de honra. O britânico Kris Meeke, a vencer.

E o mais curioso disto tudo é que os quatro ralis que faltam são tão diferentes entre si que o que virmos num não significa diretamente que possa ser replicado no seguinte, sendo evidentemente o Rali da Madeira o mais diferente de todos os outros.

No Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes) os ânimos também se encontram ao rubro, com um máximo de 16,5 pontos a separarem os quatro primeiros classificados. O campeão em título, Ernesto Cunha, mantém a liderança, mas contabiliza quatro resultados, enquanto Ricardo Sousa (2 resultados) soma menos 10 pontos e Gonçalo Henriques (3) 11. Hugo Mesquita (4), atual quinto classificado, soma uma diferença de 16,5 e tanto Hugo Lopes (3 resultados/-28,5 pontos) como Daniel Nunes (2/-38,5) ainda têm uma palavra a dizer na luta pelos primeiros lugares.

Entretanto, o Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, liderado por Hugo Lopes, terá em Castelo Branco a sua quarta e antepenúltima jornada. O piloto de Viseu tem um pecúlio de 17 pontos face a Gonçalo Henriques – o jovem vencedor em 2022 do FPAK Júnior Team e que vai estrear, com o apoio da FPAK, o seu Renault Clio com evolução Rally4 –, ao passo que o terceiro da tabela classificativa, Kevin Saraiva, soma já uma desvantagem de 30 pontos, menos 8 pontos que Gonçalo Fernandes e José Quintas, enquanto Dário Rebelo regista 39.

Por fim, de assinalar a chegada de “sangue novo” aos ralis, com a estreia dos seis jovens pilotos selecionados e apoiados pela entidade federativa para o FPAK Júnior Team, abrindo-lhes uma janela de oportunidade para iniciarem uma carreira. São eles Alexandre Cordeiro (Domingos Sport), Pedro Armando Pereira (MNE), Pedro Dias da Silva (Peres Competições), João Paulo Silva (CRN), Jorge Rafael e Rêgo (Teodósio Motorsport) e Vítor Hugo Matias (Filipe Sport).

CAMPEONATOS/CLASSIFICAÇÕES

Absoluto

1º, Miguel Correia (4 pontuações) 82 pontos

2º, Ricardo Teodósio (3) 62

3º, José Pedro Fontes (4) 54

4º, Armindo Araújo (2) 48

5º, Pedro Almeida (4) 46

6º, Lucas Simões (4) 34

7º, Craig Breen (1) 28

8º, Kris Meeke (1) 28

9º, Bernardo Sousa (2) 27

10º, Pedro Meireles (2) 23

2RM

1º, Ernesto Cunha (4) 64,5 pontos

2º, Ricardo Sousa (2) 54

3º, Gonçalo Henriques (3) 53,5

4º, Hugo Mesquita (4) 48

5º, Hugo Lopes (3) 36

6º, Daniel Nunes (1) 26

7º, Anton Karzun (3) 26

8º, Pedro Silva (3) 22

9º, Rafael Cardeira (3) 21

10º, Kevin Saraiva (2) 18

Júnior

1º, Hugo Lopes (3) 70 pontos

2º, Gonçalo Henriques (2) 53

3º, Kevin Saraiva (2) 40

4º, Gonçalo Fernandes (2) 32

5º, José Quintas (3) 32

6º, Dário Rebelo (2) 31

7º, João Andrade (1) 14

8º, Guilherme Meireles (1) 12

8º, Eduardo Santos (1) 12