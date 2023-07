CPR, Rali de Castelo Branco: Tudo por decidir… | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) terminaram a manhã com 14.3s de avanço para

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), com a dupla britânica a debater-se com um travão meio ‘esponjoso’ o que tem retirado alguma confiança ao piloto. Contudo, o facto dos troços serem maioritariamente fluidos, tem permitido um andamento suficiente para liderar com algum conforto.

A dupla algarvia está numa boa posição em termos de campeonato e a ideia é mantê-la até ao fim, tentado ir buscar algo mais na Power Stage.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são apenas sextos e se o rali ficasse assim recuperariam uma boa maquia de pontos. Quem está a fazer um grande rali é Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2), terceiros, a 8.3s de Teodósio, mas com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) a 2.5s.

Para o madeirense, é uma questão de manter o ritmo, e tentar manter a posição, sendo certo que tem o ‘chefe’ Fontes logo atrás. O piloto do C3 Rally2 do Team Vodafone admitiu que não conseguiu entrar bem no rali, mas hoje as coisas têm-lhe corrido bem melhor e por isso pretende chegar mais à frente, talvez mesmo o 2º lugar de Teodósio, embora isso não vá ser fácil.

As coisas a Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) não correram bem ontem, e hoje de manhã estiveram longe da perfeição, já que esta é a primeira prova com o novo Skoda e o conhecimento do carro, como o piloto admitiu no Rally de Lisboa, é totalmente diferente do anterior, o que significa que a ligação ao Skoda não pode ser ainda perfeita. Vamos ver, com as alterações feitas na assistência, como corre a tarde, mas estando a 0.3s de Fontes e a 2.8s de Bernardo Sousa, antevêem-se boas lutas.

Miguel Correia já não tem nada por que usar neste rali, mas é certo que vai sair líder – se terminar o rali e se a classificação não der uma volta grande – do campeonato.

Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) lidera as duas rodas motrizes, tendo aproveitado uma ligeira saída de estrada de Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) em que perderam cerca de dez segundos. Começam a tarde separados por 12.8s e tudo ainda pode suceder. Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) são terceiro a mais de um minuto, depois de uma manhã sempre em crescendo.