CPR, Rali de Castelo Branco: Teodósio vence troço, luta pelo pódio equilibrada | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) venceram a PE5, bateram Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) por 0.2s, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 2.1s. Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) foram quartos a 2.5s com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) a cederem 3.6s e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a 4.7s.

Desta forma, Teodósio está agora a 11.2s de Kris Meeke, com Bernardo Sousa a manter a terceira posição agora com 3.0s de avanço para Armindo Araújo com José Pedro Fontes já a 1.1s do piloto do novo Skoda Fabia RS Rally2. Desta forma, Teodósio, Bernardo Sousa, Armindo Araújo e José Pedro Fontes estão agora separados por 12.4s. Fontes continua a recuperar terreno, e a luta continua intensa pelos restantes lugares do pódio, já que Kris Meeke, embora tenha perdido este troço para Teodósio, mantém uma boa vantagem, com os dois carros do Team Hyundai Portugal na frente do rali.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) já distam 49.2s da frente e continuam a perder terreno para os homens da frente.

Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) passou para a frente das 2RM na especial anterior, troço em que Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) ficou pelo caminho. Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) é segundo a 15.0s

Tempos Online – CLIQUE AQUI