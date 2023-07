CPR, Rali de Castelo Branco, PE9: Ricardo Teodósio penalizado, 4 em luta pelo pódio | AutoSport

Mais um troço, mais um triunfo de Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) que vão para as últimas duas especiais com um avanço de 31.7s para os segundos classificados, que já não são Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) já que foram penalizados em 10 segundos devido a uma falsa partida, e com isso caíram três posições, o que diz bem do equilíbrio que tem havido neste rali.

Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) são os novos segundos classificados, num troço em que foram segundos atrás de Meeke, e 0.9s na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), Teodósio, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) sendo que Bernardo Sousa tem agora 2.1.s de avanço para José Pedro Fontes, com Armindo Araújo 1.6s mais atrás. Teodósio está agora 4.4s atrás do piloto do Skoda, sendo que há 3.7s entre Bernardo Sousa e Armindo Araújo, com Fontes pelo meio, com Teodósio agora um pouco mais atrás. Falta dois troços, tudo está ainda em aberto, mas Teodósio é agora perseguidor ao invés de perseguido.

Tempos Online – CLIQUE AQUI