CPR, Rali de Castelo Branco, PE8: Teodósio vence especial, mas Armindo vence rali | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) venceram o Rali de Castelo Branco depois duma prova equilibrada, que ficou decidida em termos teóricos, quando José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5), que lideravam a prova com 1.3s de avanço, fizeram um pião na fase inicial da PE6, perdendo 19.6s e com isso quase todas as hipóteses de vencer a prova.

Desta forma, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) foram segundos a 6.4s, pois Armindo Araújo controlou a sua margem nos dois troços finais, a que chegou com 12.1s de vantagem.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) ainda salvaram o terceiro lugar, numa prova inglória, pois lutaram muito para vencer e tiveram o azar de deparar com uma zona do troco muito húmida, efeito da muita chuva que caiu no sábado e boa parte da madrugada de domingo. Para que se perceba como Fontes foi surpreendido, também Armindo Araújo andou “ao papéis” no mesmo local, com Pedro Meireles e Bernardo Sousa a fazerem piões no mesmo sítio.

Em termos de tempos na última especial, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) concluiu os 13.96Km da Power Stage em 7:34.6s, menos 03.2s que Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5). Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) foram os terceiros mais rápidos (+4s), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) quartos (+5.2) e a fechar o top 5, Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) com mais 14.6s.

Classificação da PE8