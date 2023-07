CPR, Rali de Castelo Branco, PE8: Diferença entre 2º e 5º: 5.9 segundos… | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) somam e seguem, venceram mais um troço e dilataram novamente a sua liderança, mas logo atrás as coisas estão tão quentes quanto a temperatura do ar. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram segundos atrás de Meeke, ficaram a 1.1s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), 0.9s mais atrás, seguindo-se Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) a 0.5s de Araújo e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), que cederam 4.6s para os colegas de equipa, o que significa que que Teodósio está agora a 26.1s da frente, mas mais importante que isso, tem Bernardo Sousa já a 3.1s, com Zé Pedro Fontes 0.1s mais atrás e também Armindo Araújo, neste caso a 2.7s. Isto significa que as posições entre os 2º e o 5º lugar estão ‘presas’ por 5.9s. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) mantêm a sexta posição, agora a 1m15.6s da frente.

