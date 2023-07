CPR, Rali de Castelo Branco, PE7: Dois Citroen aproximam-se do pódio | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) venceram o primeiro troço da tarde na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) que ficaram a 3.1s com Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) 1.0s mais atrás. Seguiram-se Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) a 4.6s e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) a 7.2s, o que significa que a dupla algarvia já está a 21.5s, Bernardo Sousa já só está a 5.2s de Teodósio e Fontes está agora a 1.5s do madeirense, com Armindo Araújo a perder mais tempo nesta especial, perdendo 1.5s para Fontes e 0.5s para Bernardo Sousa.

Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) terminou a especial, mas logo a seguir, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) capotaram pelo que terminou a luta na frente das 2RM, já que Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) estavam a mais de um minuto. O troço foi interrompido o piloto terá ficado um pouco abalado, mas aparentemente nada de maior gravidade se passou com a dupla. Mais info quando possível.