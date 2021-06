CPR, Rali de Castelo Branco, PE5: José Pedro Fontes começa segundo dia a vencer | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) foram os mais rápidos na primeira especial do segundo e último dia do Rali de Castelo Branco. A dupla do Citroën precisou de 6:43.2s para completar os 12.24Km de Dáspera – Sesmo – Salgueiral 1.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) e a dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) conseguiram o mesmo tempo na especial, tendo ficado a 0.3s de Fontes/Ponte. Um empate na primeira especial, que significa que o Rali está ao rubro no asfalto de Castelo Branco.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) ficaram a mais 05.1s dos vencedores, com Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) a precisarem de mais 05.9s.

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) terminou em sexto com +07.8s, enquanto Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) foram sétimos (+09.8s) e Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally3) terminaram a especial em 8º com +31.4s.

Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4) terminaram no nono posto a +33.9s e Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) com o mesmo tempo, fecharam o top 10.

José Pedro Fontes/Inês Ponte lideram o rali com uma vantagem de 1.3s para a dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho e Ricardo Teodósio/José Teixeira fecham o pódio, a 14.8s dos líderes.