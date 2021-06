CPR, Rali de Castelo Branco, PE3: José Pedro Fontes vence e regressa à liderança | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) voltaram a ser os mais rápidos na terceira e última especial do Rali de Castelo Branco. A tripulação da Sports&You marcou o tempo de 9:05.5s na especial Vilas Ruivas 2 e recuperou a liderança do rali, que tinha perdido na segunda especial, estando agora com uma vantagem de 1 segundo para o segundo classificado na geral. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) foram os segundos mais rápidos, precisando de mais 01.1s para terminar a etapa e são assim, os vice líderes da prova albicastrense.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) foram os terceiros mais rápidos a 07.4s de Fontes. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) foram quartos na etapa com mais 08.6s e Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) fecharam o top 5 da etapa precisando de mais 13.0s para completar os 16.31Km.

Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) foram os sextos (+16.0s), Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) os sétimos (+18.1), com Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia R5) e Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) a fecharem os nove tempos marcados no CPR.

Paulo Barata/António Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) desistiram durante a etapa devido a problemas mecânicos e Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroën C3R5) também desistiram, mas na ligação, assim como Luís Mota/Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VI).

Tempos da PE3 aqui.