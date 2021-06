CPR, Rali de Castelo Branco, PE2: Armindo Araújo é o novo líder | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) venceram a segunda especial do Rali de Castelo Branco, batendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) por meio segundo, o que significa que é o novo líder da prova, agora com 0.1s de avanço para o piloto do Citroen.

Apesar de um ligeiro toque que o desconcentrou por breves momentos na PE1, Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) são terceiros a 4.8s do líder, na frente de

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo), que distam agora 7.2s do comandante. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) são quintos a 10.2s, na frente de

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) que estão a 16.9s, ainda assim na frente de Bernardo Sousa/Luís Rodrigues (Skoda Fabia R5) que estão a 34.2s

Tempos da PE2 aqui.