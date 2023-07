CPR, Rali de Castelo Branco, PE10: Penalização de Teodósio em dúvida, pódio por decidir na PowerStage | AutoSport

Nova reviravolta na classificação. Foi retirada a falsa partida provisoriamente a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceu o troço pelo que na classificação geral, Fontes e Teodósio estão empatados no segundo lugar, 32.2s atrás de Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) quando falta apenas a PowerStage, pelo menos enquanto durar a apreciação do caso por parte da Direção de Prova. Se mantém ou não a penalização, logo se vê.

Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) caíram (provisoriamente) para o quarto lugar, a 2.1s dos dois pilotos com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) 3.0s atrás de Bernardo Sousa, na quinta posição. Tendo em conta que só falta um troço, fica por saber quem fica em 2º ou 3º, não se sabendo ainda de como se resolve o caso de Ricardo Teodósio, e quando. De resto, tudo na mesma. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) é sexto, e será o último troço e a Direção de Prova a definir o resto…