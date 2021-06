CPR, Rali de Castelo Branco: PE1 interrompida e PE2 atrasada | AutoSport

A PE 1 do Rali de Castelo Branco foi interrompida após a passagem de apenas 11 pilotos. A dupla Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5 evo) tiveram um acidente, sem problemas para os ocupantes, e Miguel Campos/José Janela (Porsche 997 GT3) teve problemas com o motor do seu carro.

Os tempos de Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia R5), Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4) e Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208) vão ser revistos.

A PE2 está atrasada.