CPR, Rali de Castelo Branco: Muito equilíbrio atrás de Kris Meeke, Miguel Correia atrasou-se | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) terminaram as duas primeiras especiais do Rali de Castelo Branco 6.5s na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) em terceiro a 7.4s com Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) a mostrarem também um bom andamento e a terminar a primeira seção em quarto a 7.5s da frente.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) atrasaram-se um pouco mais e rodam em quinto a 12.1s, com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a serem os maiores azarados desta primeira fase do rali ao furarem na primeira especial cedendo com isso 19.8s, perdendo mais 11.8s na especial em que não puderam arriscar furos. Com isso, terminaram os dois primeiros troços a 31.6s da frente e o que já era difícil, está ainda pior.

Sétimo posto e uma fantástica exibição de Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4), que lideram as duas rodas motrizes 0.6s na frente de Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) com Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) 3.2s mais atrás.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) eram terceiros no final da PE1, mas tiveram problemas na segunda especial, com um princípio de incêndio no seu Peugeot, e cederam mais de quatro minutos ficando sem hipóteses de um grande resultado nesta prova.

Quarto posto para Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally4) já a mais de 20 segundos, seguindo-se Hugo Mesquita/Valter Cardoso (Renault Clio Rally4) 3.1s mais atrás.

Voltando ao RC2, Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Ford Fiesta Rally2) fecham o top 10

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) não arrancaram para a prova devido a um problema de saúde do piloto que regressou ainda ontem a casa.

Faltam as super-especiais, no fim do dia falaremos das restantes competições.

Tempos Online – CLIQUE AQUI