CPR, Rali de Castelo Branco: Manuel Castro de regresso | AutoSport

Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5 evo) ficaram ontem de fora depois de bater na primeira especial. partindo o braço da suspensão do Skoda Fabia R5, ficando assim impossibilitados de continuar. A dupla pensava que o abandono era inevitável mas… “Às 23 horas o nosso Fabia deu entrada na assistência. 1h30 horas depois, os bravos da Racing 4 You deixaram-nos o carro pronto para arrancar amanhã. Estamos de volta”, escreveu Manuel Castro no seu Facebook.