CPR: Rali de Castelo Branco mais perto do público | AutoSport

O Rali de Castelo Branco abre a fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis. Entre 30 de junho e 1 de julho, pilotos e navegadores vão lutar pela vitória naquele que é o primeiro desafio do ano neste tipo de piso. A Escuderia Castelo Branco tem trabalhado para que a ronda seja mais espetacular e emocionante e que a modalidade esteja mais próxima do público, sempre em condições de segurança máxima.

Em 2023, o Rali de Castelo Branco apresenta várias novidades. A de maior dimensão é a criação da última classificativa, a Power Stage, que termina no centro da cidade de Castelo Branco. Esta realiza-se ao final do dia e a ovação das equipas acontecerá já com o cair da noite.

Além disso, a organização procurou encurtar as ligações entre especiais. Os pilotos pediram e a Escuderia Castelo Branco procurou satisfazer esta pretensão. Por fim, destaque para uma nova classificativa, a de Foz do Cobrão, que terminará nas Portas de Almourão e na realização de um shakedown que terá lugar numa zona diferente da utilizada nas últimas edições.

Mais uma vez, o Rali de Castelo Branco terá transmissão em directo, através de streaming, naquela que é uma prova que volta a contar com o apoio dos municípios de Castelo Branco e de Vila Velha de Ródão.