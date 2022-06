CPR, Rali de Castelo Branco: Listas de Inscritos | AutoSport

A quinta prova do CPR, o Rali de Castelo Branco/Vila Velha de Rodão é também pontuável para o Campeonato Promo de Ralis (5ª prova), Campeonato de Portugal Ralis (5ª prova), Portugal GT 1ª prova), Clássicos 3ª prova), Júnior 3ª prova) e FPAK Júnior Team (1ª prova).

HORÁRIO

Sábado, 11 de junho

Service A – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC1 Fratel – Vila Velha de Ródão 1 8.75 km 10:26

PEC2 Santo André das Tojeiras 1 9.95 km 11:39

PEC3 Fratel – Vila Velha de Ródão 2 8.75 km 12:37

Service B – Castelo Branco – 15 Min 15:08

PEC4 Sarzedas 1 9.12 km 16:11

PEC5 Santo André das Tojeiras 2 9.95 km 16:49

PEC6 Sarzedas 2 9.12 km 17:37

Service C – Castelo Branco – 30 Min 20:15

PEC7 Super Especial Reconquista A 2.50 km 21:03

PEC8 Super Especial Reconquista B 2.50 km 21:18

Service D – Castelo Branco – 45 Min 21:38

Domingo, 12 de junho

Service E – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC9 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 1 11.70 km 10:11

PEC10 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 9.15 km 10:59

PEC11 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 2 11.70 km 12:07

PEC12 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 2 9.15 km 12:55

Domingo, 12 de junho

Service E – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC9 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 1 11.70 km 10:11

PEC10 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 9.15 km 10:59

PEC11 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 2 11.70 km 12:07

Restantes concorrentes do CPR, FPAK Junior Team e Clássicos

Concorrentes do Campeonato Promo de Ralis