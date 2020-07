CPR, Rali de Castelo Branco: Lista de Inscritos

O Campeonato de Portugal de Ralis regressa com o Rali de Castelo Branco. A prova levada a cabo pela Escuderia local corre-se na tarde do dia 4 (sábado) e no domingo, dia 5, com um total de 7 especiais e cerca de 100 quilómetros ao cronómetro. Este ano, sem a habitual Super Especial noturna no centro da Cidade de Castelo Branco, a prova terá uma primeira etapa com apenas três especiais: Vila Ruivas 1 e 2 (16,31 Km) e Foz do Cobrão (14,67 Km). Para domingo estão agendados quatro troços que são, afinal, duplas passagens por Dáspera/Sesmo/Salgueiral (12,24 Km) e Santo André das Tojeiras (13,96 Km)

HORÁRIO

Sábado, 4 de julho

16h21 – Vilas Ruivas 1 – 16,31 km

17h19 – Foz do Cobrão – 14,67 km

18h12 – Vilas Ruivas 2 -16,31 km

Domingo – 5 de julho

10h48 – Dáspera – Sesmo – Salgueiral 1 – 12,24 km

11h24 – Sto. André das Tojeiras 1 – 13,96 km

14h36 – Dáspera – Sesmo – Salgueiral 2 – 12,24 km

15h09 – Sto. André das Tojeiras 2 – 13,96 km