CPR, Rali de Castelo Branco: Kris Meeke vence e convence, mas campeonato mais ‘aberto’ que nunca… | AutoSport

A dupla Kris Meeke/James Fulton, no Hyundai i20 N Rally2, venceu e convenceu no Rali de Castelo Branco, vencendo 10 das 12 especiais que compunham a prova, assegurando o seu segundo triunfo em três provas. Apesar de alguns problemas com o pedal de travão do Hyundai, que retirava alguma confiança ao piloto para atacar e que Meeke referiu várias vezes ao longo do dia, isso não o impediu de vencer com claro à vontade face à concorrência, que andou fortemente ‘entretida’ na luta entre si.

As lutas atrás do líder foram mais do que muitas, numa das mais interessantes provas do passado recente no CPR.

Ricardo Teodósio foi o piloto que esteve mais tempo na 2ª posição, mas a fase final do rali ‘tramou-o’, primeiro com o penaliza/despenaliza e depois um problema com a bomba de gasolina que o atrasou, caindo de 2º ex-aequo para 4º no último troço, perdendo pontos que podem ser muito importantes no campeonato.

Armindo Araújo era segundo até ao pião na super especial que o fez perder mais de nove segundos, o que numa prova destas foi ‘fatal’. Caiu para quarto e com um carro que ainda não domina por completo, já não conseguiu chegar-se mais à frente, terminando em quinto da geral, um resultado que lhe complicada fortemente as contas do campeonato, já que depois de dois resultados a zero, devido ao acidente e à ausência no Algarve, tinha que pontuar melhor em Castelo Branco. Não é impossível, mas a revalidação do título fica ainda mais difícil.

José Pedro Fontes apostava muito nesta prova, chegou ao derradeiro troço em segundo ex-aqueo, com Ricardo Teodósio e bateu o algarvio no derradeiro troço, mas foi surpreendido por… Bernardo Sousa, que a meio do dia nos confessava que o ‘chefe’ estava logo ali a morder-lhe os calcanhares, mas no final do dia foi ele que mordeu os calcanhares ao ‘chefe’, passando de quarto para segundo duma assentada, tal como nos disse que poderia fazer no reagrupamento antes do último troço. Se bem o disse, melhor o fez…

Foi um final de rali totalmente empolgante com Bernardo Sousa e José Janela (Citroen C3 Rally2) a terminarem em segundo a 36,9 segundos dos vencedores, fazendo uma enormíssima exibição e conquistando o seu melhor resultado da temporada, com José Pedro Fontes, também em muito bom plano no segundo dia de prova (no primeiro, nem por isso), a subir ao último lugar do pódio.

Ricardo Teodósio acabaria por ser o mais ‘penalizado’ pelo seu desempenho na Power Stage, já que baixou de segundo para quarto. O piloto algarvio chegou à derradeira classificativa empatado com Fontes, a Power Stage seria importante, e até poderia perder (como perdeu) para Fontes, mas não contava nada cair para trás (também) de Bernardo Sousa e por isso estava mesmo muito desanimado no fim do rali…

Armindo Araújo, ainda em fase de ‘aprendizagem’ do novo Skoda, não esteve, apesar da quinta posição final, muito longe do trio da dianteira, ao passo que Miguel Correia, depois do furo no início, nunca mais entrou no ritmo. Curiosamente, depois duma prova em que o furo inicial o atirou muito para trás, terminando em sexto, perdeu apenas quatro pontos para Ricardo Teodósio, mantendo ainda um bom avanço no campeonato.

Contudo, com três provas pela frente, tem forçosamente de terminar bem mais à frente, porque exceção feita a Fontes, todos os outros já têm resultados a zero, ou seja, somam todos os pontos que conseguirem daqui para a frente.

Todas as circunstâncias que já sucederam neste campeonato levam a crer que dificilmente se resolverá antes do Rali Vidreiro, porque o equilíbrio é tanto atrás de Kris Meeke, tal como se viu agora em Castelo Branco, que antecipar o que pode ser o desfecho final desta competição é muito difícil.

Fazendo uma extrapolação do que foram estes resultados de Castelo Branco para todas as restantes três provas e tirando o pior resultado a cada dupla, o campeão seria Kris Meeke, mas tanto Miguel Correia quanto Ricardo Teodósio seriam os campeões caso terminassem sempre logo atrás do piloto britânico, independentemente deste vencer as três provas restantes e as respetivas Power Stage.

Portanto, muita água vai ainda passar por debaixo das pontes até que este CPR se resolva e essa é a melhor notícia que poderemos dar…

Noutros artigos, iremos falar das restantes competições desta prova…