CPR, Rali de Castelo Branco: Kris Meeke destaca-se, erro de Armindo Araújo na superespecial | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) venceram as duas passagens pela super especial ‘Reconquista’ e com isso lideram o Rali de Castelo Branco, agora com 8.4s de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), que foram segundos em ambas as passagens com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) a fazerem um pião e com isso a perderem 9.2s, caindo de segundo para o quarto posto, agora a 16.1s, comprometendo fortemente o seu resultado, já que depois de terem entrado para esta super especial com 6.9s de atraso para Meeke, saem de lá a 16.1s, o que torna a luta pelo triunfo bem mais complicada, ainda que tudo esteja, naturalmente em aberto quanto às restantes posições.

Perder cerca de 10s não estava mesmo no programa de Armindo Araújo, mas acontece aos melhores.

Quem aproveitou para subir ao terceiro lugar foram Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2), que distam 4.4s do segundo lugar de Teodósio. Boa prestação do madeirense, que há algum tempo que não rodava em asfalto, mostrando para já um bom ritmo.

Armindo Araújo é agora quarto a 3.3s do madeirense, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) não entrou bem no rali e já está em quinto a 19.6s da frente, ainda assim na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), sextos a 37.8s do líder.

Nas duas rodas motrizes, mudança de líder Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) a cair para terceiro agora a 3.8s de Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), novos líderes da prova, com Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) a ascenderem ao segundo posto e 2.9s da frente.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) eram terceiros no final da PE1, mas tiveram problemas na segunda especial, com um princípio de incêndio no seu Peugeot, e cederam mais de quatro minutos ficando sem hipóteses de um grande resultado nesta prova.

Quarto posto para Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally4) longe da frente.

