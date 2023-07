CPR, Rali de Castelo Branco: Kris Meeke carimba vitória, Bernardo Sousa e José Pedro Fontes no pódio | AutoSport

Kris Meeke / James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) confirmaram a vitória no Rali de Castelo Branco, vencendo a Power Stage (Castelo Branco – 6.56 km). Com o registo de 3:48.8 Meeke foi o mais rápido no último troço da prova, deixando Bernardo Sousa / José Janela (Citroën C3 Rally2) na segunda posição, a 2.6 segundos e José Pedro Fontes / Ponte Inês (Citroën C3 Rally2) a 5.6. Curiosamente é esta a ordem do top 3 à geral.

Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) ficaram com o quarto tempo, a 8.7 segundos, enquanto Miguel Correia / Jet Carvalho (Škoda Fabia RS Rally2) ficaram com o quinto tempo, fazendo exatamente a mesma marca que Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2).

Nas contas da geral, Kris Meeke sai vencedor de Castelo Branco, com uma vantagem de 36.9 seg. para Bernardo Sousa que consegue um bom resultado, ficando à frente de José Pedro Fontes, que ficou a 0.9 seg. do segundo lugar do pódio. Ricardo Teodósio ficou com o quarto lugar, a 42.6 seg. do líder e Armindo Araújo fechou o top5, a 46.0 seg. do primeiro lugar.

A história deste rali pode parecer simples, mas tem muito que se lhe diga. É verdade que Kris Meeke liderou de fio a pavio, estando sempre na frente da prova. Apenas não venceu duas especiais (PE5, que sorriu a Teodósio e a PE10 que ficou para Fontes) e foi gradualmente cavando o fosso para os adversários. Nunca chegou a dominar por completo, nem deu “calendários”, mas, passo a passo, grão a grão, foi solidificando a sua liderança, acabando o rali com uma boa margem para a concorrência. Uma prova bem conseguida por parte do piloto da Team Hyundai Portugal. Mas não foi o passeio que muitos poderão pensar.

As lutas foram renhidas e até meio do rali havia dois nomes que pareciam querer incomodar Meeke: Teodósio e Bernardo Sousa. Este último mais à distância, um pouco como Fontes, que nunca deixou escapar muito os homens da frente. Quem parecia estar sem argumentos para acompanhar os homens da frente era Armindo Araújo, que perdeu muito tempo na Super Especial e a partir daí teve de correr sempre atrás do prejuízo. Também para Miguel Correia não foi uma prova tão positiva. A fase de asfalto é mais desafiante para Correia e neste fim de semana notou-se. Nos pisos de terra é preciso contar com ele nas posições da frente, mas no asfalto não consegue ainda ser tão eficiente.

Teodósio fez uma boa prova, tentando sempre pressionar Meeke. O esforço de Teodósio caiu na PE9 quando foi penalizado por uma falsa partida, (+10 segundos). Foi aí que perdeu a luta pelo pódio (acabou em quarto). Um momento amargo para o piloto Hyundai. Quem fez uma prova eficiente e regular foi Bernardo Sousa. O piloto do Citroën esteve em bom nível com uma toada muito regular e com uma luta interessante com Fontes, que entrou na Power Stage na segunda posição. Mas Sousa fez uma excelente Power Stage e carimbou assim o segundo lugar, com Fontes em terceiro. Esta dupla deu espetáculo ao longo de toda a prova, num duelo muito interessante de seguir. Tivemos um bom rali, com excelentes intérpretes que deram boas lutas, com incerteza até ao fim da prova.

2RM

Nas duas rodas motrizes a dupla Hugo Lopes / Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) venceram a prova. Depois de uma manhã de sábado ao ataque, Lopes foi-se mantendo na frente em luta com Ricardo Sousa / Luís Marques (Peugeot 208 Rally4). Mas o azar bateu à porta de Sousa, que captou na PE7 deixando assim via aberta para Lopes carimbar a vitória. Pedro Silva / Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) foram os segundos classificados, com Kevin Saraiva /Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) a completarem o top 3. Ernesto Cunha / Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) foram os mais rápidos na Power Stage.