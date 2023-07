CPR, Rali de Castelo Branco: Kris Meeke a fazer o que era esperado… | AutoSport

A dupla britânica Kris Meeke/James Fulton, em Hyundai i20 N Rally2, terminou, na noite de sexta-feira, a primeira etapa do Rali de Castelo Branco, quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), na liderança, com um pecúlio de 8,4s em relação ao seu colega do Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio, depois de cumpridas as primeiras quatro classificativas. Meeke não deixou créditos por mãos alheias e ainda antes das duas últimas “especiais” no centro da cidade albicastrense ganhara 6.5s ao campeão português em título. “Está tudo bem, mas tenho um pequeno problema com a travagem, pois o pedal vai muito ao fundo e às vezes isso faz-me perder confiança. Quanto ao resto, estou a desfrutar e ainda há muito rali pela frente…”, referia o piloto do Team Hyundai Portugal.