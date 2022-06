CPR, Rali de Castelo Branco: José Pedro Fontes sai na frente, rali vai ser duríssimo… | AutoSport

Tal como se esperava, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), depois de terem sido os mais rápidos na qualificação do Rali de Castelo Branco optaram por sair na frente, e essa é desde já uma vantagem que têm, porque quem vier logo a seguir já ‘leva’ com a sujidade que a primeira dupla deixar na estrada com os cortes de bermas, e pior será a cada dupla que passe. normalmente , nos primeiros carros as coisas não são ainda muito complicadas, mas quanto mais atrás, pior.

Contudo, há algo que vai ser mesmo muito complicado de gerir neste rali: o calor…

Pneus, motores, desgaste das duplas pilotos/navegador, ‘todos’ vão ser afetados, mas um dos pontos que se pode tornar mais complicado é com os motores dos carros, e especialmente a válvula Pop Off, que com o muito calor vai ter tendência a abrir mais depressa e isso pode condicionar o andamento de muita gente, pois perde potência. Se suceder em zonas de muita necessidade de potência, ainda pior.

Com os calor, os carros vão sofrer mesmo muito, logicamente, pneus e motores.

Pode estar aqui a chave do rali.

Estão previstas temperaturas de 25º na zona…às 6h00 da manhã, 39º às 15h00, no sábado, o mesmo no domingo. É muito calor. Vai ser um rali terrível a esse nível, para todos.

A seguir a Fontes, saem para a estrada Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo), José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).

Há dois aspetos que podem ser fulcrais neste evento. A sujidade na estrada para quem passa mais atrás, e o ‘rapport’ das caixas de velocidade escolhidas pelos concorrentes, já que os troços do segundo dia (domingo) são ainda mais rápidos do que os de sábado, que na sua generalidade são rápidos.

Caso exista alguém com um ‘rapport’ de caixa de velocidades mais ‘acertado’, poderá tirar daí boa vantagem, mas é algo que há que esperar para ver.

“Foi um bom qualifying. É sempre bom. Era importante tentarmos fazer o melhor tempo. Os troços de amanhã vão sujar-se um pouco e, portanto, se pudéssemos sair, melhor. Correu bem. A equipa deu-me um excelente carro, mas é só um qualifying. Amanhã é que começa”, afirmou José Pedro Fontes.

A ronda do Campeonato de Portugal de Ralis organizada pela Escuderia Castelo Branco é a primeira de asfalto da temporada e apresenta como programa competitivo para o primeiro dia oito especiais. A primeira equipa a ir para a estrada começa às 10h26, no troço Fratel – Vila Velha de Ródão 1, e termina a competição às 21h18, com a segunda passagem pelos 2,5 km da super-especial “Reconquista”. No total, os concorrentes vão competir ao longo de 60,64 km contra o cronómetro.