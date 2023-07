CPR, Rali de Castelo Branco: José Pedro Fontes recupera, 10.3s separa quatro… | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) voltou a vencer um troço, o primeiro de hoje, bateu José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 2.1s, e com isso alargou a sua margem na frente para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) colocando-a em 11.4s. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) foram terceiros e aproximarem-se dos concorrentes à sua frente, Teodósio e Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) com o trio Teodósio, Bernardo e Armindo separados por apenas 7.7s, com Fontes 2.6s mais atrás, ou seja, tudo muito equilibrado.

