CPR, Rali de Castelo Branco: José Pedro Fontes na frente da qualificação | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram os mais rápidos na qualificação do Rali de Castelo Branco e com isso ganharam o direito de escolher a sua ordem de partida e dado o teor do evento, devem sair na frente. A qualificação foi super equilibrada, já que Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) ficaram apenas a 0.020s, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) em terceiro a 0.891s. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) foram quartos a 0.959s, bem longe do restante pelotão que ficou colocado por esta ordem: Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo),

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2),

Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo), José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4)

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).

Há dois aspetos que podem ser fulcrais neste evento. A sujidade na estrada para quem passa mais atrás, e o ‘rapport’ das caixas de velocidade escolhidas pelos concorrentes, já que os troços do segundo dia (domingo) são ainda mais rápidos do que os de sábado, que na sua generalidade são rápidos.

Caso exista alguém com um ‘rapport’ de caixa de velocidades mais ‘acertado’, poderá tirar daí boa vantagem, mas é algo que há que esperar para ver.