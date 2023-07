CPR, Rali de Castelo Branco: Hugo Lopes isolado após capotanço de Ricardo Sousa nas 2RM | AutoSport

Estava muito interessante a luta nas duas rodas motrizes, depois de terem terminado a manhã separados por 12.8s, Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) e Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) tinham pela frente uma tarde intensa, já que o piloto da Prolama admitia que ia tentar atacar nos dois primeiros troços, de modo a tentar recuperar a diferença que o separava do líder, e se não conseguisse recuperar, iria tentar manter a posição e assegurar o resultado, de modo a não ficar sem outra pontuação, mas o azar bateu-lhe à porta e uma saída de estrada no primeiro troço da tarde, terminou com a luta. O capotanço foi feio, e a prova de ambos terminou logo ali. O troço foi interrompido, mas antes, Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) já estavam a mais de um minuto da frente, pelo que só restará a Hugo Lopes levar o carro até ao fim, incólume.

Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) são quartos, 6.2s atrás de Pedro Silva, seguindo-se Hugo Mesquita/Valter Cardoso (Renault Clio Rally4), 5.9s mais atrás.

Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) foram os primeiros líderes do rali, em luta acirrada com Ricardo Sousa, que terminou o primeiro dia 3.8s na frente de Hugo Lopes, com Gonçalo Henriques a cair para terceiro após as duas super especiais. Hugo Lopes venceu a primeira especial de hoje, Ricardo Sousa perdia 10.9s devido a uma ligeira saída, e ficavam em segundo a 8.0s da frente, com Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally 4) em terceiro a 36.4s

No troço seguinte a PE5, Hugo Lopes ganhava mais 7.0s a Ricardo Sousa, com a diferença a colocar-se nos 15.0s, com o piloto da Prolama a recuperar 2.2s antes de almoço, colocando-se a 12.8s. Daniel Nunes acabou fora de estrada na PE5, Kevin Saraiva passava Hugo Mesquita neste troço e agora com a interrupção vamos ver como ficaram os tempos.