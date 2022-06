CPR, Rali de Castelo Branco: horário e mapas | AutoSport

A quinta prova do CPR, o Rali de Castelo Branco/Vila Velha de Rodão é também pontuável para o Campeonato Promo de Ralis (5ª prova), Campeonato de Portugal Ralis (5ª prova), Portugal GT 1ª prova), Clássicos 3ª prova), Júnior 3ª prova) e FPAK Júnior Team (1ª prova).

O evento está dividido em dois dias, sábado e domingo (11e 12 de junho), com uma estrutura de 2 Etapas, 11 Especiais (5 classificativas percorridas por duas vezes, mais uma Super Especial) que representam 102,34km cronometrados, num percurso total de 467,27 km.

Com quartel general montado no Campo Mártires da Pátria (Docas) em Castelo Branco, a secção pré-competitiva deste rali decorre na sexta-feira com as duas passagens de Treinos Livres e Qualifying Stage (15h00 às 17h00) – que permitirá definir a ordem de partida – e o Shakedown (17h30 às 19h30), tudo tendo como palco Vila Velha de Rodão.

O rali estará na estrada a partir das 09h30 de sábado, para uma 1ª Etapa com dupla passagem por Fratel – Vila Velha de Rodão (8,77 km; 10h26 e 12h37), Santo André das Tojeiras (9,94 km; 11h39 e 16h49)e Sarzedas (9,21 km; 16h01 e 17h37)terminando o primeiro dia com a Super Especial Reconquista (2,50 km; 21h03). Haverá um reagrupamento (13h47/15h00) após as três primeiras especiais e outro antes da Super Especial (18h57/20h00). Os concorrentes passam, também, por duas Zonas de Reabastecimento (Alvaiade, Louriçal e Campo da Feira) e pelo Parque de Assistência (15h08/20h15) localizado no Campo da Feira, antecedendo a entrada em Parque Fechado (22h38), localizado no Campo Mártires da Pátria “Docas”, em Castelo Branco.

A 2ª Etapa (domingo) tem início às 09h00 com uma dupla passagem pelos troços de Sobral do Campo – São Vicente da Beira (11,89 km; 10h11 e 12h07) e São Vicente da Beira – Louriçal do Campo (9,14 km; 10h59 e 12h55). A consagração dos vencedores terá lugar a partir das 15h00, com a cerimónia de pódio e entrega de prémios, que será realizada no Campo Mártires da Pátria, em Castelo Branco.

INFORMAÇÃO RELATIVA AOS CORTES DE ESTRADA – CLIQUE AQUI

MAPAS NO GOOGLE EARTH/GOOGLE MAPS – CLIQUE AQUI

HORÁRIO

Sábado, 11 de junho

Service A – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC1 Fratel – Vila Velha de Ródão 1 8.75 km 10:26

PEC2 Santo André das Tojeiras 1 9.95 km 11:39

PEC3 Fratel – Vila Velha de Ródão 2 8.75 km 12:37

Service B – Castelo Branco – 15 Min 15:08

PEC4 Sarzedas 1 9.12 km 16:11

PEC5 Santo André das Tojeiras 2 9.95 km 16:49

PEC6 Sarzedas 2 9.12 km 17:37

Service C – Castelo Branco – 30 Min 20:15

PEC7 Super Especial Reconquista A 2.50 km 21:03

PEC8 Super Especial Reconquista B 2.50 km 21:18

Service D – Castelo Branco – 45 Min 21:38

Domingo, 12 de junho

Service E – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC9 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 1 11.70 km 10:11

PEC10 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 9.15 km 10:59

PEC11 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 2 11.70 km 12:07

PEC12 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 2 9.15 km 12:55

Restantes concorrentes do CPR, FPAK Junior Team e Clássicos

Concorrentes do Campeonato Promo de Ralis