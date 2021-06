CPR, Rali de Castelo Branco: Guia do Rali, horário, inscritos e mapas | AutoSport

O Rali de Castelo Branco vai para a estrada no próximo sábado, pelas 16h21, com a primeira passagem pelo troço de Vilas Ruivas (16,31km). De seguida, os pilotos enfrentam os rápidos 14,67km do troço de Foz do Cobrão, repetindo pelas 18h12 a passagem por Vilas Ruivas. Para domingo, está agendada uma dupla passagem pelos troços de Dáspera-Sesmo-Salgueiral (12,24km) e Santo André das Tojeiras (13,96km).

Para já os horários, e links para o guia da prova, mais tarde a antevisão da prova.

