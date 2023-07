CPR, Rali de Castelo Branco: ‘fim de festa’ nas ‘Docas’ foi um êxito, mas não só… | AutoSport

Assistir ao fim de festa do Rali de Castelo Branco de 2022, face à prova deste ano, 2023, é literalmente comparar a noite com o dia, e neste caso, com a noite a levar grande vantagem. No ano passado, contavam-se pelos dedos as pessoas que assistiram ao final da prova. É verdade que estava imenso calor, mais de 40 graus, mas também é verdade que as alterações levadas a cabo pela Escuderia Castelo Branco este ano no figurano da prova, fizeram toda a diferença.

O Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão teve uma Super Especial nocturna, na sexta feira e a Power Stage foi disputada à noite, encerrando o rali, com o percurso a terminar no coração da cidade de Castelo Branco, depois da especial arrancar nas suas imediações.

Em primeiro lugar, seguiram um pedido expresso dos pilotos para a prova não se estender para domingo, e em segundo lugar foi encontrado um figurino que agradou bem mais, embora a prova não tenha sido isenta de críticas, como não é praticamente nenhuma nos ralis.

O rali a terminar em plenas ‘Docas’ foi uma aposta arriscada da ECB, mas que resultou em pleno, também ajudada pela emoção do resultado, mas fundamentalmente pelos milhares de pessoas que emolduraram a parte final do percurso, dando um ‘colorido’ absolutamente fantástico ao evento.

Enquanto uns já festejavam, outros ainda competiam, e não só o ecrã gigante montado no parque fechado, como o bom acompanhamento dado pelo speaker da prova, com entrevistas para todos (milhares) ouvirem foi algo que devia ser a bitola nos ralis.

É óbvio que nem todas as provas conseguem fazer um rali terminar desta forma, dentro da cidade, mas a festa que a ECB conseguir colocar de pé nas ‘docas’ de Castelo Branco, a zona do Quartel-General da prova, resultou em pleno, com os espectadores a poderem seguir os concorrentes de muito perto. Foi uma aposta claramente ganha e o clube está de parabéns.

Há mais detalhes a eventualmente corrigir neste evento, e tal como nos disse Ricardo Teodósio, talvez não fosse mal pensado, para evitar estradas tão sujas para quem roda mais atrás se colocassem pinos ou algo que impedisse os concorrentes de cortar as curvas – como se lá estivessem rails – porque dessa forma, não só a velocidade média diminuía como todo o plantel tinha uma estrada semelhante pela frente, e não uns fazerem o rali quase totalmente limpo de terra na estrada e outros apanharem estradas extremamente sujas.

E Teodósio acrescenta que isso devia de imediato estar referido no road-book do evento, e não que os pinos fossem colocados apenas no dia da prova.