CPR, Rali de Castelo Branco com muitas novidades: percurso totalmente novo | AutoSport

O Rali de Castelo Branco vai para a estrada de 10 a 12 de junho e a prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis volta a assumir um formato completo e apresenta imensas novidades. A principal é o percurso que, em 2022, é totalmente novo. Não há um único quilómetro que tenha sido utilizado no passado. Além disso, depois de uma interrupção de dois anos, a Escuderia Castelo Branco recupera a super-especial noturna ‘Reconquista’ que leva a prova ao coração da capital da Beira Baixa.

Depois de dois anos com um formato pouco característico, o Rali de Castelo Branco regressa com toda a força. A Escuderia Castelo Branco preparou a primeira prova de asfalto pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis para apresentar um percurso totalmente novo. Serão mais de cem quilómetros de classificativas novas que vão criar diferentes desafios às equipas concorrentes. Destas, o principal destaque vai para a especial espectáculo ‘Reconquista’ que, além da transmissão online, terá três ecrãs gigantes espalhados pelo percurso para que os muitos adeptos possam acompanhar todas as incidências.

O Rali de Castelo Branco terá um novo diretor, Nuno Almeida Santos, que terá a responsabilidade de coordenar a equipa que coloca de pé 11 classificativas, percorridas nos dias 11 e 12 de junho. A aposta na sustentabilidade ganha cada vez mais ênfase e a parceria com a Valnor intensifica-se para tornar a competição automóvel cada vez mais amiga do ambiente.

Além das novidades desportivas e ambientais, o Rali de Castelo Branco vai apostar em mais e melhor comunicação. Além do recurso à aplicação Sportity, canal onde é transmitida toda a informação oficial, nesta edição será criado um canal na rede social Telegram para que os subscritores possam receber informações úteis sobre o desenrolar da prova como o início da passagem dos carros, classificativas interrompidas, entrada de carros de segurança e carros de fecho, e outras informações de segurança para o público em geral. A Escuderia Castelo Branco também criou uma parceria com a rede social Waze para disponibilizar informação útil, como cortes de estrada, locais de estacionamento, zonas espectáculo e alertas e recomendações da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública.

“A Escuderia Castelo Branco apostou bastante na edição deste ano do Rali de Castelo Branco. Procurámos apresentar grandes novidades e acreditamos que, com este percurso, equipas e público vão ficar muitos satisfeitos. Além disso, consolidámos a nossa política ambiental e tentámos levar o rali a ainda mais pessoas, seja com a transmissão online, seja com a colocação de ecrãs na super-especial. Depois de dois anos condicionados, o parque de assistência volta a estar aberto ao público, o que é algo muito positivo. Destacamos, ainda, o enorme interesse que a prova está a despertar. Neste momento, muitas unidades hoteleiras já estão esgotadas”, explicou o director de prova, Nuno Almeida Santos.

O Rali de Castelo Branco realiza-se de 10 a 12 de junho e as inscrições, que estão a decorrer, encerram no próximo dia 3 de junho.

HORÁRIO

Sábado, 11 de junho

Service A – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC1 Fratel – Vila Velha de Ródão 1 8.75 km 10:26

PEC2 Santo André das Tojeiras 1 9.95 km 11:39

PEC3 Fratel – Vila Velha de Ródão 2 8.75 km 12:37

Service B – Castelo Branco – 15 Min 15:08

PEC4 Sarzedas 1 9.12 km 16:11

PEC5 Santo André das Tojeiras 2 9.95 km 16:49

PEC6 Sarzedas 2 9.12 km 17:37

Service C – Castelo Branco – 30 Min 20:15

PEC7 Super Especial Reconquista A 2.50 km 21:03

PEC8 Super Especial Reconquista B 2.50 km 21:18

Service D – Castelo Branco – 45 Min 21:38

Domingo, 12 de junho

Service E – Castelo Branco – 15 Min 09:08

PEC9 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 1 11.70 km 10:11

PEC10 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 9.15 km 10:59

PEC11 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 2 11.70 km 12:07

PEC12 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 2 9.15 km 12:55