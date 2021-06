CPR, Rali de Castelo Branco: Classificação após PE6 | AutoSport

Muito se tem passado no Rali de Castelo Branco, com mudança de líder durante o dia de ontem e hoje, após duas especiais. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) começaram o dia como líderes, com uma vantagem curta (1s) para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) e no final da primeira etapa do dia, tinham aumentado em mais 0.3s (1.3s no total).

No entanto, ao final da segunda etapa da manhã e que marca a paragem para almoço e assistência, Armindo Araújo/Luís Ramalho recuperaram a liderança, tendo agora a pressão de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) que estão a 12.1s.

Fontes/Ponte tiveram um pião durante a PE6 (Santo André das Tojeiras 1) e são agora terceiros, a 16.9s da liderança. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) são quartos a 23.6s dos líderes e a fechar os cinco primeiros, está a dupla Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) a 30.7s.

Classificação geral e tempos, aqui.