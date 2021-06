CPR, Rali de Castelo Branco: Armindo mais favorito? Os números dizem que sim… | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis chega a Castelo Branco, primeira prova de asfalto do ano com Armindo Araújo no comando do campeonato, fruto do seu triunfo no Rali de Portugal. Quatro pontos separam o piloto da The Racing Factory de Ricardo Teodósio, que triunfou na prova de abertura da competição em Amarante, o Rali Terras d’Aboboreira.

Com o segundo lugar no Rali de Portugal, e o quinto em Amarante, Bernardo Sousa é terceiro do campeonato, naquela que é a sua época de regresso aos ralis. Após dois quartos lugares, Bruno Magalhães conta com o regresso do asfalto para melhorar a sua classificação no campeonato, competição que tem ainda em José Pedro Fontes e Miguel Correia, quintos e sextos do campeonato, dois protagonistas de relevo, que tiveram sortes distintas nas duas primeiras provas.

Agora, com a chegada do asfalto, o leque de candidatos aos primeiros lugares alarga-se, inclusive com o regresso de Pedro Meireles. A competição na prova da Escuderia Castelo Branco vai ser feroz, ficando por saber quem vai entrar melhor na mudança de piso.

Se olharmos para os últimos três anos, Armindo Araújo venceu duas vezes, um delas o ano passado, Bruno Magalhães deu muita luta em 2020, Ricardo Teodósio venceu em 2018, foi segundo em 2019, perto de Armindo Araújo, e terceiro o ano passado, quando se deixou ficar um pouco para trás muito cedo.

Exceção feita ao segundo lugar de 2018, José Pedro Fontes, não fez pódios em 2019 e 2020, mas o ano passado foi para o segundo dia de ralis a 1.1s do líder, e só um ligeiro toque o traiu, afastando-o da luta.

Bruno Magalhães levou a luta pelo triunfo até ao fim, no ano passado, pelo que as coisas estão em aberto este ano, sendo que, dependendo do percurso escolhido pela ECB, que não deve diferir muito dos últimos anos, a sujidade na estrada é um fator a ter em conta pelo que nesse aspeto o líder do campeonato, Armindo Araújo, terá alguma teórica vantagem. Vamos ver o que acontece com a prova que arranca sábado à tarde, pois tudo depende do trabalho de casa feito. O tempo vai estar quente, tal como no ano passado, os carros e os pilotos são os mesmos pelo que as diferenças vão fazer-se nos detalhes e na preparação pré-prova…

Campeonato