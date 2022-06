CPR, Rali de Castelo Branco: Armindo Araújo mais rápido nos treinos livres | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) dividiram a liderança nas duas primeiras passagens de treinos livres do Rali de Castelo Branco, com o piloto do Hyundai a deixar o do Skoda a 0.506s na 1ª passagem e este a batê-lo por 0.416s no segundo. A terceira passagem será a qualificação.

O melhor registo das duas passagens é para já de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo)

Todos os pilotos melhoraram nas segundas passagens.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram terceiros em ambas as passagens

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) quartos também nas duas passagens,

Resta agora esperar pela qualificação que dará a primazia de escolha da ordem na estrada.