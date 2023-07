CPR, Rali de Castelo Branco, Armindo Araújo: “há margem para progredir, está tudo em aberto” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o primeiro dia do Rali de Castelo Branco na quarta posição da geral, a poucos segundos do pódio, mas apenas porque um pião na super especial os atrasou, pois até aí eram quem mais de perto estava a acompanhar Kris Meeke. Com duas especiais de classificação e uma dupla passagem pela Super Especial Reconquista, disputada no centro da cidade albicastrense, o primeiro dia da quinta prova do CPR foi bastante animado na discussão das primeiras posições, o que deixa antever uma segunda etapa igualmente disputada. “Conseguimos impor um bom ritmo e estamos cada vez mais confiantes com o nosso novo Skoda Fabia RS Rally 2. Fizemos uma boa etapa, mas na segunda passagem pela super especial não evitamos um pião que nos custou alguns segundos e dois lugares na classificação. Agora a palavra de ordem é atacar e com as diferenças muito curtas tudo está ainda em aberto”, afirmou Armindo Araújo.

Armindo Araújo começara cauteloso e ainda a aprofundar o seu conhecimento em relação ao novo Skoda, mas a “performance” a nível de tempos deixava-o satisfeito: “Fizemos pequenas alterações em ambos os troços, estamos com uma boa velocidade e ainda há margem para progredir. Portanto, está tudo em aberto no que toca ao CPR, pois o Meeke está a fazer o que já se esperava…”.