CPR, Rali de Castelo Branco, Armindo Araújo: “está prevista chuva, pode ser uma roleta russa” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o primeiro dia do Rali de Castelo Branco na segunda posição, após uma etapa muito disputada e que deixou, os dois primeiros classificados, separados por apenas um segundo.

Com o melhor tempo efetuado na Qualifying Stage, Armindo Araújo iniciou a prova da Escuderia Castelo Branco com o pé direito, mantendo a mesma toada rápida nas três especiais da primeira etapa, o que lhe permite estar na luta pela vitória final. “Começamos bem este rali, ao vencermos a qualifying e optamos por sair na frente de todo o pelotão. As classificativas da tarde correram-nos bem, poderíamos ter atacado um pouco mais no primeiro troço, não o conseguimos fazer, mas estamos a apenas um segundo da liderança”, começou por dizer o líder do CPR.

A diferença tão reduzida entre os dois primeiros classificados deixa tudo em aberto para a derradeira etapa, e o piloto de Santo Tirso, garante que “amanhã vamos entrar com mesmo propósito, e tudo fazer para sairmos daqui com mais uma vitória. Neste rali as diferenças de tempos, entre os pilotos que lutam pelas primeiras posições, são sempre muito pequenas, e nós estamos perfeitamente dentro da discussão. Já hoje tivemos algumas alterações climatéricas e está prevista chuva. Caso isso aconteça, será um fator que poderá fazer do desfecho desta prova uma autêntica roleta russa. Estamos focados em vencer”.

O segundo dia do Rali de Castelo Branco, tem partida marcada para as 9:30, com as quatro especiais a serem realizadas a partir das 10:31. Dupla passagem por Dáspera/Sesmo/Salgueiral (12.24 km) e Santo André das Tojeiras (13.96 km), que na segunda visita será o palco da Power Stage