CPR, Rali de Castelo Branco/2RM: Primeiro triunfo de Hugo Lopes | AutoSport

Com os principais protagonistas do campeonato, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) e Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) de fora, ou mais atrasados na classificação, foram Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) os mais fortes e consistentes nas 2RM (duas rodas motrizes). Logo na primeira classificativa do dia, Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), então terceiro posicionado, a 0.9 de Ricardo Sousa e a 3.8 de Lopes, não conseguiu evitar o despiste, mesmo tendo prometido na véspera que seria cauteloso: “Estou a adaptar-me ao carro [Rally4], que é muito diferente do anterior, e vou continuar a evoluir sem a pressão da vitória”.

Ernesto Cunha cedo teve uma saída de estrada, que em anda danificou o carro, mas que lhe fez perder imenso tempo, atrasou-se. Ricardo Sousa terminou o 1º dia na frente, mas no início do 2º dia, quase saiu de estrada, perdendo o primeiro lugar para Hugo Lopes e nas duas primeiras especiais da tarde, após a pausa de almoço, prometia avaliar se tentaria anular a desvantagem de 12.8 segundos. “O segundo lugar é ótimo a nível de campeonato, portanto vou ver se vale a pena arriscar…”, referia Ricardo Sousa, que logo na classificativa seguinte protagonizava uma violenta saída de estrada, felizmente sem danos físicos.

Daniel Nunes (Renault Clio Rally4), devido a problemas mecânicos, foi outro dos desistentes.

Quem passou por todas as armadilhas da prova sem cair numa única foi Hugo Lopes, que dessa forma assegurou um triunfo tranquilo enquanto o piloto local Pedro Silva conseguiu superar Kevin Saraiva e ascender à segunda posição final, com Nuno Coelho (Renault Clio Rally4) em quarto e Rafael Cardeira (Renault Clio Rally4) a encerrar o “top 5”, do qual Hugo Mesquita (Renault Clio Rally4) se viu arredado, ao sofrer um furo na antepenúltima classificativa.

Na categoria Júnior, o mesmo Hugo Lopes dominou, terminando com uma vantagem confortável em relação a Kevin Saraiva, e Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4) conquistou o último lugar no pódio, destacado face a Dário Rebelo (Peugeot 208 R2), José Quintas (Peugeot 208 R2) e Danny Carreira (Renault Clio Rally5).

Entre os Clássicos, Nuno Mateus ditou a sua lei. No Campeonato Promo de Ralis, Adruzilo Lopes foi o mais forte em Castelo Branco, enquanto no Promo Centro, o triunfo foi para Fernando Teotónio e Fábio Santos impôs-se no Start Centro.