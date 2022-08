CPR, Rali da Madeira, Daniel Nunes: “é um sonho tornado realidade” | AutoSport

Daniel Nunes estreou-se finalmente no asfalto do Rali Vinho Madeira e pode dizer-se que o público madeirense ficou muito contente com esta estreia pois o espetáculo dado nos troços pelo piloto foi excelente: “é um sonho tornado realidade, há muitos anos que ambicionava disputar o Rali da Madeira, como por exemplo descer o Rosário, quando era miúdo fascinava-me, e agora não consegui conter as lágrimas fui mais aplaudido que noutros ralis, foi muito bom. Depois, andar na luta com o Vítor Sá, um mítico piloto madeirense, foi fantástico. Quanto à prova, claro senti o desconhecimento dos troços, fiz muitas retificações de notas, até pela largura das curvas, pois sou um piloto espetáculo e aquela gente que está ali tanto tempo ao sol, tem que ver espetáculo”