CPR: Rali da Madeira com menos troços, mas mais quilometragem | AutoSport

Já é conhecida a estrutura da edição 2023 do Rali Vinho da Madeira (3-5 agosto) e a principal novidade prende-se com o aumento da quilometragem de praticamente todas as classificativas em detrimento do número destas, que diminui ligeiramente. A prova arranca, como é tradição, na noite de quinta-feira, com a super-especial da Avenida do Mar.

Na sexta-feira, a primeira etapa inclui uma dupla passagem por Campo de Golfe (10,47 km), Palheiro Ferreiro (19,05 km) e Cidade de Santana (14,14 km), troços que passam a ser mais longos e nenhum com menos de uma dezena de quilómetros.

Sábado, na segunda e derradeira etapa, serão efetuadas, por esta ordem, duas passagens pelos troços cronometrados de Câmara de Lobos (10,32 km), Ponta do Sol (10,95 km), Calheta (14,45 km) e Rosário (11,37 km), sendo esta última a Power Stage.